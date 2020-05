Demolition Man 2 : Sylvester Stallone annonce la suite du film culte

Sylvester Stallone continue de surfer sur les rôles emblématiques de sa carrière. L'acteur vient d'annoncer qu'un Demolition Man 2, suite du film culte sorti en 1993 était dans les tuyaux, sans pour autant donner plus de précisions sur le sujet. Quoi que ce soit, il devrait être au casting.

C'est parfois quand on s'y attend le moins que des choses surprenantes arrivent. En pleine pandémie, Sylvester Stallone s'est illustré, comme plusieurs autres acteurs, sur les réseaux sociaux. Les fans ont pu le suivre dans un Q&A et il en a profité pour lâcher une grosse bombe : une suite à Demolition Man serait actuellement en préparation avec la Warner. Le studio veut réanimer le personnage du film de 1993 pour une nouvelle aventure. Sylvester Stallone annonce que le processus est en cours et que nous devrions en attendre parler prochainement. Il s'arrête évidemment là et ne veut pas vendre la mèche sur les idées qui animeraient ce nouveau scénario. S'il se permet d'en parler, c'est qu'il est confiant sur la faisabilité du projet. Dans le cas contraire, il risque d'exposer les fans de cinéma d'action des 90's à une cruelle désillusion.

Star qui a traversé les décennies sans renier le cinéma qu'il incarne, Sylvester Stallone a pu s'offrir une seconde jeunesse dans les années 2000 en ramenant l'un après l'autre, Rambo et Rocky Balboa. Il peut continuer de briller tout en prenant en compte le poids des années dans le prolongement du développement de ces personnages. Il devrait s'agir d'une démarche similaire pour Demolition Man 2. Sans informations précises, on ne peut que se laisser aller à des suppositions.

Demolition Man, un actioner culte

Stallone incarnait, dans le premier, le Sergent John Spartan. Un flic qui obtient des résultats en optant pour des méthodes contestables et musclées. Il a été opposé à Simon Phoenix, un psychopathe qui parvient à s'échapper de sa cryo-prison. Les deux hommes, qui ont un passé en commun, vont de nouveau s'affronter.

Demolition Man est sous doute l'une des oeuvres du genre les plus cultes des années 90, en raison du spectacle vivifiant qu'il livre et deux acteurs qui sont des symboles de cette époque. Sylvester Stallone devrait reprendre du service mais on se demande s'il sera vraiment le personnage principal ou si on sera dans une configuration à la Creed le plaçant moins en avant. Quant à Wesley Snipes, on attend de voir si un retour en Simon Phoenix peut se bidouiller. À moins qu'un nouvel ennemi ne soit convoqué pour l'occasion...