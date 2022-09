Demolition Man : quand Sylvester Stallone révélait le fonctionnement des trois coquillages

Dans "Demolition Man", Sylvester Stallone et Wesley Snipes sont cryogénisés en 1996 et se réveillent en 2032 pour un affrontement musclé dans une société aseptisée, où trois coquillages remplacent le papier toilette. De mystérieux objets dont Sly a récemment dévoilé le mode d'emploi.

Demolition Man : un duel de choc dans le futur

Premier film de Marco Brambilla, qui n'en signera qu'un seul autre par la suite avec Excess Bagage, Demolition Man permet à Sylvester Stallone de se rattraper dans le second degré après le désastreux Arrête où ma mère va tirer ! Sorti en 1994, le long-métrage propose un affrontement futuriste entre deux poids lourds de l'époque : Wesley Snipes et Sly.

Le premier incarne Simon Phoenix, psychopathe déchaîné qui met la ville de Los Angeles à feu et à sang en 1996. Alors qu'il tente de l'arrêter, le flic John Spartan s'introduit dans son repaire, ce qui provoque une catastrophe. Le criminel met ses menaces à exécution et déclenche une explosion qui coûte la vie à 30 otages. Les deux hommes sont cryogénisés en raison de cette tragédie.

John Spartan (Sylvester Stallone) - Demolition Man ©Warner Bros.

Mais lorsque Simon Phoenix se réveille en 2032 et recommence à semer le trouble, les autorités dépassées décident de décongeler Spartan, surnommé "Demolition Man", pour le stopper définitivement. Dans ce monde nouveau et non-violent, le policier peut compter sur l'aide de sa collègue Lenina Huxley (Sandra Bullock) pour essayer de s'adapter.

L'explication des trois coquillages par Sylvester Stallone

Un futur où Pizza Hut est devenu un restaurant gastronomique, où les pauvres vivent sous terre, où les gros mots sont prohibés et où le papier toilette a laissé place aux trois coquillages. Au cours d'une scène devenue culte, John Spartan est au poste de police et s'étonne de ce qu'il trouve dans les toilettes. Erwin (Rob Schneider) se moque alors de lui et lance, hilare :

Il ne sait pas se servir des trois coquillages !

Mais quel est donc le mode d'emploi ? C'est une question existentielle fondamentale qui taraude les amateurs de Demolition Man depuis près de 30 ans, sur laquelle le scénariste Daniel Walters s'est déjà exprimé. Cité par Filmsactu, il assure au sujet de ces mystérieux instruments :

Je ne vous révélerai pas le vrai secret des trois coquillages, mais je peux vous dire d'où ils viennent. Il y avait cette scène où Stallone devait aller aux toilettes et j'essayais de trouver un truc futuriste à caser là. Je séchais un peu, donc j'ai appelé un copain à moi, qui était aussi scénariste, pour lui demander s'il n'avait pas une idée. Coïncidence : lorsque je l'ai appelé, il était aux toilettes. Il a regardé autour de lui, et m'a dit qu'il avait des coquillages en guise de décoration dans ses WC. J'ai raccroché et j'ai brodé quelque chose à partir de ça...

Sylvester Stallone a de son côté une explication plus concrète. Lors d'un récent live Instagram, la star est questionnée sur le sujet par un internaute. Amusé, il répond :