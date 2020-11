Demon Slayer : c'est quoi ce film d'animation qui a détrôné Titanic au box-office japonais ?

"Demon Slayer : Le train de l'infini" n'en finit plus de ravager le box-office japonais ! Il vient même de déboulonner le présumé insubmersible "Titanic" de James Cameron !

Demon Slayer : une série phénomène

Demon Slayer fait partie de ces œuvres irrésistibles que nous offrent parfois les créateurs japonais. Leurs renommées explosent en dehors des côtes de l'archipel et le monde s'empare alors de ces héros aux aventures qui semblent parfois sans fin. On pense à Naruto, Dragon Ball Z, Death Note et plus récemment One-Punch Man ou L'Attaque des Titans.

Lancée en 2016, cette série de mangas est écrite et dessinée par Koyoharu Gotōge, jeune mangaka alors âgé de 26 ans. Elle est au départ publiée dans les pages du magazine culte Weekly Shonen Jump avant de connaître une sortie en volumes normaux regroupant plusieurs chapitres. Demon Slayer a connu très rapidement le succès et atteint des chiffres de ventes assez incroyables sur le territoire japonais. En 2019, ce sont 12 millions de volumes qui y sont vendus, détrônant One Piece, un autre mastodonte du genre. En tout et pour tout, depuis son lancement, la franchise comptabilise plus de 120 millions d'exemplaires écoulés, ventes physiques et digitales cumulées.

Demon Slayer ©Ufotable

L'histoire se déroule au début du XXè siècle. Le héros, Tanjirō est un jeune garçon qui aide sa famille en vendant du charbon. La rumeur de l'existence d'un démon mangeur d'hommes dans la région l'empêche un soir de rentrer chez lui. Après avoir passé la nuit chez un Bon Samaritain de la ville voisine, il rentre chez lui pour y découvrir sa famille trucidée par le monstre. Seule Nezuko, une de ses sœurs, a survécu. Hélas, elle a été elle aussi transformée en démon. Tenjiro va partir en mission pour mettre la main sur un antidote qui lui redonnera son apparence humaine et venger la mort des membres de sa famille.

Devant un tel raz-de-marée, le support papier devint beaucoup trop étroit pour ces chasseurs de démons.

Pas cool avec le Titanic

Comme il est de coutume au Japon, Demon Slayer connait tout d'abord une adaptation en anime signée par le studio Ufotable. La première saison de 26 épisodes est diffusée en 2019. Chose étonnante, avant même que la série soit lancée à la télévision, les 5 premiers épisodes sont compilés en un film qui sort au cinéma.

Dès la diffusion du dernier épisode le 28 septembre 2019, un film est annoncé qui reprendra exactement là où la série vient de s'arrêter. Demon Slayer : Le train de l'infini sort donc au Japon le 16 octobre 2020 avec des objectifs de succès attendus. Le manga est effectivement renommé, ce serait donc normal que le public se déplace pour découvrir cette adaptation au cinéma. On peut effectivement dire que les Japonais se sont déplacés, mais personne ne pensait qu'ils seraient aussi nombreux à le faire !

Demon Slayer ©Ufotable

La semaine dernière, le film montait sur le podium des plus grands succès au box-office de tous les temps au Japon en piquant la place à La Reine des neiges 2. Aujourd'hui, on apprend qu'il vient de prendre la seconde place à Titanic avec $264 millions de recette contre 251 pour le film de James Cameron. Le seul qui lui tient encore tête, c'est Le voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki, champion du Japon avec $295,5 millions. La frêle héroïne des studios Ghibli pourra-t-elle résister encore longtemps au tueur de démons ?

La série est disponible un peu partout dans le monde sur Netflix et Amazon Prime Video. Néanmoins, pour la découvrir en France, il faudra se tourner vers Wakanim qui en détient les droits de diffusion en exclusivité. Quant au film Demon Slayer qui a bouleversé le box-office nippon, il sortira dans l’hexagone en 2021 sans que l'on ne connaisse pour l'instant la date précise.