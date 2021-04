Demonic : Neill Blomkamp de retour avec un film d’horreur

Après des années d’absence, Neill Blomkamp sera de retour dans quelques mois avec "Demonic". Le réalisateur et scénariste a également d’autres projets dans les cartons.

Le retour de Neill Blomkamp

Cela fait maintenant de longues années que Neill Blomkamp n’a pas sorti de nouveau film. Le réalisateur sud-africain n'a en effet pas dévoilé de nouveau long-métrage en six ans. Son dernier en date était le film de science-fiction Chappie. Mais que ses fans se rassurent, il sera bientôt de retour. Après avoir été contraint de stopper les prises de vue d’un autre long-métrage, le thriller Inferno, il en a profité pour tourner pendant la pandémie un film intitulé Demonic. Le cinéaste a cette fois choisi de nous proposer une histoire d’horreur.

L’intrigue de Demonic est centrée sur une jeune femme. Lorsque des forces surnaturelles à l’origine d’une brouille de plusieurs décennies entre une mère et sa fille sont brutalement révélées, elle déchaîne de terrifiants démons. Comme pour ses trois précédents long-métrages, Blomkamp a signé lui-même le scénario de Demonic. Au niveau du casting, on y retrouvera entre autres Andrea Agur, Carly Pope, qui a déjà collaboré avec le réalisateur sur Elysium, Chris William Martin et Michael Rogers.

Une sortie en août en attendant la suite

C’est IFC Films qui a annoncé avoir acquis les droits de distribution de Demonic aux États-Unis. Sa présidente a réagi à l’annonce, promettant une nouvelle histoire originale de la part du cinéaste :

Neill Blomkamp a été propulsé sur le devant de la scène avec District 9 et s’est démarqué en proposant des films qui challengent et subvertissent le genre. C’est stimulant de travailler ensemble sur cette nouvelle vision, très attendue, et d'être immergé dans un nouveau monde effroyablement similaire au nôtre.

District 9 ©Metropolitan Filmexport

La sortie de Demonic est prévue pour le 20 août prochain dans les salles américaines. On peut espérer que la situation soit largement redevenue normale d’ici-là en France. Et donc pouvoir peut-être découvrir le film dans les cinémas français environ à la même date, s'il ne passe directement sur une plateforme de streaming pour sa diffusion mondiale.

Après cela, le cinéaste sud-africain nous réserve d’autres projets. On pourra donc découvrir son thriller Inferno, qui n’a pas encore de date de sortie. Et en février dernier, Blomkamp avait annoncé être à l’œuvre sur le scénario de la suite de District 9. Il l’écrit toujours avec sa femme, Terri Tatchell, déjà co-scénariste sur le premier film.