Demonic : une bande-annonce terrifiante pour le nouveau film de Neill Blomkamp

Neill Blomkamp n'a pas confirmé tous les espoirs placés en lui après l'exceptionnel "District 9." Le réalisateur fait son retour avec un film d'horreur titré "Demonic" et la toute première bande-annonce nous colle déjà la pression.

Demonic : le retour de Neill Blomkamp

Septembre 2009, Neill Blomkamp impressionnait tout le monde avec le génial District 9. Une rafraîchissante oeuvre de science-fiction qui permettait vraisemblablement d'introduire un auteur à suivre dans les années à venir. Malheureusement, le réalisateur sud-africain n'a pas été à la hauteur des attentes. Elysium et Chappie ne sont pas des mauvais films, ils sont en revanche bien en-deçà de son premier essai. On a cependant encore envie de suivre Neill Blomkamp, parce qu'on sait que son talent va bien finir par nous éclabousser un de ces jours. Son prochain film, Demonic, est l'une de nos grosses attentes de cette année 2021. Il reste dans le cinéma de genre, mais s'éloigne (un peu) de la science-fiction totale pour nous coller la frousse avec un long-métrage plus orienté vers l'horreur. Une note d'intention qui n'est pas pour déplaire.

Demonic ©IFC Midnight

Une bande-annonce folle

L'intrigue de Demonic va se concentrer sur une jeune femme (Carly Pope), fille d'une tueuse en série, qui est approchée par un scientifique pour participer à une expérience révolutionnaire. En acceptant, elle va se confronter à son passé et pourra communiquer avec celle qui l'a mise au monde. Or, elle va aussi devenir la cible de démons maléfiques qui vont lui mener la vie dure. IFC Midnight vient de mettre en ligne la première bande-annonce et, autant le dire sans détour : ça a l'air mortel. L'ambiance malaisante posée par ces images laisse penser que Neill Blomkamp est en super forme, avec un concept qui a l'air assez original. Alors qu'il était en train de travailler sur Inferno (un film de science-fiction sur un alien tueur), il a été contraint de s'arrêter en cours de route à cause de la crise sanitaire. Il a alors profité de ce temps pour tourner rapidement ce Demonic.

Maintenant que la bande-annonce a accentué notre attente, on aimerait savoir quand le film sera visible en France. Annoncé au 20 août aux États-Unis et en Grande-Bretagne, il ne dispose pas de date de sortie chez nous.