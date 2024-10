Denis Villeneuve persiste et signe sur son idée radicale

Denis Villeneuve tient sa position : il n'est pas fan du tout des dialogues dans les films. Tout récemment, il a ainsi indiqué avoir envie de réaliser un film entièrement sans paroles.

Plus de bavardages pour Denis Villeneuve

Devenu un cinéaste spécialiste du blockbuster "d'auteur", Denis Villeneuve a ravi le public avec Premier contact, Blade Runner 2049 et ses deux films Dune. Dans une sympathique forme de concurrence avec Christopher Nolan, Denis Villeneuve est ainsi l'autre réalisateur contemporain à qui les grands studios peuvent confier avec confiance leurs superproductions. Mais venu du cinéma indépendant, avec des thrillers très remarqués, le Québecois tient à une singularité. Et il a tout récemment confié avoir le désir de réaliser un film sans dialogues.

Dune 2 ©Warner Bros.

C'est ainsi lors du BFI London Film Festival, qui se tient du 9 au 20 octobre, que Denis Villeneuve a développé cette idée.

J'aime les dialogues mais, au cinéma, pas toujours. J'espère qu'un jour je serais en mesure de faire un film sans langage parlé. J'essaye autant que possible d'utiliser la puissance des images.

Déjà avant Dune...

Juste avant la sortie de Dune, deuxième partie, Denis Villeneuve s'était distingué avec des mots durs sur le même sujet. Il avait déclaré : "Les dialogues sont pour le théâtre et la télévision. Je ne me souviens pas de films parce qu'il y a des bons dialogues, mais parce qu'il y a une image puissante. Je ne suis pas du tout intéressé par les dialogues. Seulement de l'image et du son, c'est ça la puissance du cinéma (...)".

En effet, difficile de contredire le réalisateur célébré pour son savoir-faire visuel, qui souligne la primauté de l'image et du son sur les dialogues, ne serait-ce que pour distinguer le 7e art du théâtre et de la télévision. Ce n'était donc pas une simple posture ou une indication sur la manière dont il faudrait regarder ses films, mais bien une idée fixe du cinéaste. Ce n'est a priori pas pour demain, mais on espère bien que Denis Villeneuve mette dans un futur pas si lointain à exécution ce projet de film sans paroles.