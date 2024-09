Netflix : il y a 17 ans, Denzel Washington sortait sa meilleure réplique dans ce grand film de gangsters

"American Gangster" est à (re)voir en ce moment sur Netflix. Dans ce film de Ridley Scott, Denzel Washington est mémorable, notamment grâce à une réplique simple que l'acteur a sublimé.

Denzel Washington monstrueux dans American Gangster

La carrière de Denzel Washington est immense. On ne compte plus les prestations remarquables de l'acteur, sous la houlette de réalisateurs de renom. On pourrait parler de ses quatre collaborations avec Spike Lee. Mais c'est peut-être devant la caméra de deux frères qu'il s'est montré le plus charismatique. De ses cinq films avec Tony Scott, on retient avant tout Man on Fire (2004) et Déjà vu (2006). Avec Ridley Scott, il y aura bientôt Gladiator 2 (le 13 novembre en salles), dans lequel il s'annonce déjà mémorable. Avant cela, le cinéaste l'avait dirigé dans American Gangster (2007). Denzel Washington y incarne un vrai criminel, Frank Lucas, et sort un grand moment de cinéma avec une réplique culte pour les fans du comédien.

American Gangster ©Universal Pictures

Basé sur l'article The Return of Superfly de Mark Jacobson, le film de Ridley Scott montre la montée de la criminalité et du trafic de drogue à New York à la fin des années 1960. Un bouleversement venu de Frank Lucas qui profita de la présence des troupes américaines au Viêt Nam pour récupérer de l'héroïne pure et revendre sa drogue à un prix beaucoup plus bas que la concurrence. L'inspecteur Richie Roberts, joué par Russell Crowe, va alors tout faire pour l'arrêter. Mais l'arrestation de Frank Lucas va surtout révéler une importante corruption au sein des forces de l'ordre et de la DEA grâce à la coopération de Frank.

Sans être le film le plus remarquable de Ridley Scott, American Gangster reste un polar bien mené. Le vrai Frank Lucas aurait d'ailleurs grandement apprécié le film, tout en précisant que seulement une petite partie de l'œuvre était vraie. Le reste relevant de la fiction pour davantage d'effets dramatiques.

Un "My man" dont on ne se lasse pas

American Gangster a été un succès lors de sa sortie en salles, rapportant 266 millions de dollars de recettes dans le monde. Le film doit beaucoup à la présence de Denzel Washington, qui a tenté de faire ressortir la personnalité de Frank Lucas plutôt que de l'imiter. Pour cela, l'acteur a pu rencontrer l'ancien gangster et apprendre directement de lui.

Je n'ai pas tenté de l'imiter, mais de faire ressortir son charme, qui est le trait dominant de sa personnalité. Je lui ai seulement demandé de ne me divulguer aucune information qui pourrait m'obliger à témoigner contre lui !

Cet aspect charmeur ressort notamment dans une réplique que Denzel Washington répète à plusieurs reprises dans le long-métrage. Un "My man" (Mon gars) qui lâche tantôt avec enthousiasme, tantôt avec admiration aux personnes avec qui il passe des deals. C'est là qu'on voit la variété de jeu du comédien, capable de sortir ces deux mots de différentes manières et de dire bien plus par son attitude. Et si la répétition de cette phrase tout au long du film aurait pu, à la longue, devenir ridicule, c'est évidemment la classe de Denzel Washington qui l'emporte. La preuve avec la compile ci-dessous :