Denzel Washington va incarner Hannibal (le vrai) dans un film épique

Denzel Washington va incarner dans un film épique un grand conquérant et tacticien militaire de génie : le général Hannibal. Le film sera réalisé par Antoine Fuqua pour Netflix, et on peut d'ores et déjà s'attendre à du très grand spectacle.

Denzel Washington en général et seigneur de guerre

Un projet très ambitieux vient d'être annoncé, et ce qu'on en sait met l'eau à la bouche. Il s'agit d'un film historique, forcément épique, qui va rassembler le réalisateur Antoine Fuqua et l'acteur Denzel Washington, et qui sera co-produit et distribué par Netflix. Encore sans titre, ce film racontera une partie de la vie du général carthaginois Hannibal, né en 247 av. J-C et mort entre 183 et 181 av. J-C, célèbre pour ses victoires militaires et notamment sa tentative d'assiéger Rome avec son armée notamment composée d'éléphants de guerre.

Hannibal traversant les Alpes à dos d'éléphant - Nicolas Poussin

Selon les informations exclusives de Deadline, le scénario de ce futur film est écrit par John Logan, qui a notamment collaboré aux scénarios de Gladiator, Le Dernier Samouraï, Skyfall et Spectre, et écrit celui d'Aviator. Autant dire qu'à propos de grand spectacle et de batailles épiques, il en connaît un rayon. On retient à cette occasion particulièrement la mention de Gladiator, puisque pour le film d'Antoine Fuqua il sera encore question d'un général en lutte contre Rome. Et on peut considérer que Denzel Washington, actuellement sur le tournage de Gladiator 2, se prépare donc de la meilleur des manières au rôle d'Hannibal.

Washington - Fuqua, acte VI

Antoine Fuqua et Denzel Washington se connaissent bien, puisqu'ensemble ils ont déjà collaboré à cinq reprises. Une première fois pour l'inoubliable Training Day en 2001 - Oscar du Meilleur acteur pour Denzel Washington en 2002, en 2016 pour Les Sept Mercenaires, et pour les trois films de la saga Equalizer. Ce nouveau film marquera cependant une étape nouvelle pour eux, puisque ce sera un premier biopic et très vraisemblablement une production d'ampleur inédite dans leur collaboration.

Training Day ©Warner Bros.

En effet, selon Deadline, le film devrait se concentrer sur les grandes batailles menées par Hannibal, dont celles de la deuxième guerre punique qui a opposé Rome et Carthage entre 218 et 202 av. J-C, et durant laquelle il a fait traverser à ses éléphants les Pyrénées et les Alpes pour se diriger vers Rome. Après Napoléon de Ridley Scott cette année et après Gladiator 2 du même réalisateur l'année prochaine, place sera donc faite au légendaire Hannibal pour un nouveau film épique !