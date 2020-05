Denzel Washington vole au secours d'un sans-abri

Il n'y a pas qu'au cinéma que les héros existent. Denzel Washington en a interprété plusieurs dans des films mais c'est aujourd'hui dans la vraie vie qu'il s'illustre en venant en aide à un sans-abri dans une position délicate. Un très beau geste de la part de l'acteur de 65 ans.

Deux oscars, une pléthore de rôles marquants, une carrière débutée dans les années 70 avec plusieurs dizaines de titres... Denzel Washington est une star du cinéma américain mondialement reconnue. C'est pourtant pour autre chose que ses talents d'acteur qu'on parle de lui aujourd'hui. Dans une vidéo publiée le 22 mai, on peut le voir aux côtés d'un sans-abri qui avait visiblement besoin d'aide. L'homme en question se serait mis en danger avec la circulation routière. Denzel Washington est intervenu pour le mettre en sécurité et ne l'a pas abandonné quand les forces de l'ordre sont arrivées.

Denzel Washington joue au héros en civil

Dans un climat où les violences policières sont monnaie courante aux USA à l'encontre des afro-américains, la présence de l'acteur a probablement servi à faire en sorte que la situation reste calme. On sent, tout au long de la vidéo, qu'il est impliqué dans le soutien apporté au sans-abri et qu'il n'hésite pas à le rassurer par des gestes comme une main posée sur l'épaule. Il lui apporte également à manger et à boire.

De ce que l'on sait, l'homme (qui semble ne pas connaître ou reconnaître la star) aurait été retenu un moment par les autorités, puis libéré en fin de compte. On reste dans l'incertitude quant à la raison de cette interpellation mais la présence de Denzel Washington a certainement été bénéfique pour le bon déroulé des opérations, en favorisant le calme dans les deux camps. Le climat de tension qui règne aux USA ne veut cependant pas dire que l'intervention des forces de l'ordre se serait mal passée sans l'acteur dans les parages. Mais, alors que Minneapolis s'embrase (littéralement), une vidéo d'une interpellation qui se déroule sans accroc fait presque chaud au coeur.

Les réseaux sociaux n'ont pas tardé à s'émouvoir de cette histoire, on peut notamment trouver sur Twitter de multiples compliments adressés à Denzel Washington avec, quand même, en arrière-plan, ce goût amer. Comme si un drame avait été évité.