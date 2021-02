Dernier Train pour Busan : le remake US a trouvé son réalisateur

En 2016, le film coréen de zombies "Dernier Train pour Busan" avait été une très agréable surprise pour les amateurs du genre. Son succès a d'ailleurs rapidement dépassé les frontières de son pays, au point qu'Hollywood a décidé d'en faire un remake. Produit par James Wan, cette version US sera réalisée par l'indonésien Timo Tjahjanto , qui s'est révélé ces dernières années dans le registre de l'action.

Une claque monumentale

Présenté lors des traditionnelles séances de minuit du Festival de Cannes, Dernier Train pour Busan a enchanté son public. En effet, cette suite du film d'animation Seoul Station (réalisé par le même cinéaste : Yeon Sang-ho) a été un grand succès critique et commercial, engendrant 100 millions de dollars au box-office mondial. Pas mal pour un film qui ne disposait que d'un budget de 8,5 millions !

Le film possède pourtant un pitch simple : un virus inconnu s'est répandu en Corée, transformant les gens en zombies. Les passagers d'un train vont alors tout faire pour survivre en tentant de se rendre à Busan, dernière ville qui semble sûre. Mais c'est surtout dans sa mise en scène et sa réalisation enragée que le film a marqué les esprits. Considéré rapidement comme l'un des meilleurs films de zombies de tous les temps, Dernier Train pour Busan a logiquement connu une suite intitulée Peninsula. Sorti l'année dernière, le film prend place quatre ans après les évènements du volet précédent. On suit ainsi un ancien soldat qui livre une mission périlleuse dans la ville de Seoul infestée de zombies.

Peninsula ©RedPeter Film

Un remake par le réalisateur de The Night Comes for Us

Un remake US du film est en projet depuis quelque temps. Une habitude typiquement hollywoodienne quand on se rappelle d'Old Boy, sorti en 2013. Produit par un habitué des films d'horreur, James Wan (Saw, Insidious, Conjuring), et scénarisé par l'un de ses collaborateurs privilégiés Gary Dauberman (Annabelle, Ça), le film tient désormais son metteur en scène.

Timo Tjahjanto est un choix particulièrement judicieux. En effet, le réalisateur s'est révélé en 2018 en tournant The Night Comes For Us, un film d'action Netflix porté par la star de The Raid, Iko Uwais. En outre, le réalisateur s'est également signalé dans le registre de l'horreur puisqu'il a tourné des films tels que Macabre, Killers ou bien encore May The Devil Take You. Autant dire qu'il est capable de pouvoir mettre en scène un film mélangeant action folle et horreur pure.

Dans tous les cas, ce remake de Dernier Train pour Busan a une énorme pression sur les épaules. Et on a hâte de voir le résultat...