Ce thriller glaçant de France 2 fait un gros carton d'audience, et il est à revoir gratuitement

Diffusé ce mercredi 12 juin sur France 2, le thriller psychologique prenant "Des blessures invisibles" a été un carton auprès des téléspectateurs et il est à revoir gratuitement jusqu'au mois de décembre 2024.

Des blessures invisibles fait un carton d'audience sur France 2

Hier soir, France 2 a diffusé Des blessures invisibles, un téléfilm captivant qui a rencontré un franc succès auprès des téléspectateurs. Réalisé par Sarah Marx, ce thriller psychologique aborde le thème du harcèlement moral au sein du couple et a attiré plus de trois millions de spectateurs, se plaçant largement en tête des audiences en prime time.

Des blessures invisibles raconte l'histoire de Camille, une femme disparue dont le destin reste incertain : meurtre, suicide ou fugue ? Deux enquêtes parallèles sont menées : l’une, officielle, par une capitaine de police, et l’autre, intime, par Marion, la meilleure amie de Camille et sœur de son mari Raphaël.

À mesure que les investigations avancent, Marion découvre l'emprise psychologique insidieuse et destructrice que subissait Camille au sein de son couple, dévoilant une violence invisible, mais dévastatrice.

Les performances des acteurs, en particulier celle de Marie Denarnaud (Marion), ont été saluées pour leur justesse et leur intensité.

Le téléfilm est une adaptation du live Les blessures du silence de Natacha Calestrémé paru en 2018.

À revoir gratuitement

Ce thriller psychologique nous plonge au cœur du thème du harcèlement moral au sein du couple et aborde la question de l'aveuglement et de la culpabilité des proches lorsque adviennent emprise, manipulation et perversion.

Chaque année, en France, environ 321 000 femmes âgées de 18 à 74 ans sont victimes de violences physiques, sexuelles et/ou psychologiques commises par leur conjoint ou ex-conjoint. Près d’un quart des victimes de violences conjugales n’ont parlé à personne de l’atteinte qu’elles ont subie.

Des blessures invisibles est à (re)voir gratuitement sur le site de france.tv jusqu'en décembre.