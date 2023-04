Des films faits par des IA ? C'est pour bientôt d'après Joe Russo

Les IA sont à la mode, ChatGPT est partout, et le développement de ces technologies d'assistance et de suggestions va avoir un impact croissant sur l'industrie cinématographique. C'est l'hypothèse sans risque que Joe Russo, réalisateur avec son frère Anthony des deux derniers Avengers et important producteur hollywoodien, fait dans une interview croisée avec Donald Mustard, directeur créatif d'Epic Games, pour Collider.

Ce faisant, il ne dit rien de très nouveau sur l'usage de la technologie au cinéma, puisque les machines sont partie intégrante de cet art depuis sa création. Plutôt bien placé pour le savoir, lui qui a un recours intensif aux CGI dans ses productions et réalisations, Joe Russo n'évoque ainsi pas d'inconvénients à l'usage d'IA, mais souligne de nouvelles opportunités et un moment historique :

Il y a une grande possibilité que la technologie devienne un facteur très important dans nos vies, parce qu'elle a été entièrement appréhendée par la génération Z, qui a grandi avec, la comprend, sait l'utiliser. C'est important. Nous ne sommes plus dans un monde où votre oncle ne sait pas comment envoyer un email.

Potentiellement, on pourrait donc utiliser l'IA pour équiper le storytelling et le transformer. Avec une histoire qui évolue constamment, que ce soit dans un jeu vidéo, dans un film, dans une série. On rentrerait chez soi et on aurait une IA sur le service de streaming. "Hey, je veux un film avec mon avatar photo-réaliste et celui de Marilyn Monroe. Je veux que ce soit une comédie romantique, parce que la journée a été rude", et ça montrerait une histoire cohérente dialoguée avec votre voix. Ça imite, et vous avez maintenant une comédie romantique de 90mn avec vous dans le premier rôle. Et façonner entièrement l'histoire.