Des Russes vont filmer dans l'espace avant Tom Cruise

Tom Cruise pensait qu'il allait être le premier acteur à tourner une fiction dans l'espace. Il sera au regret d'apprendre qu'une équipe russe va le devancer en s'envolant à bord de l'ISS pour filmer un long-métrage intitulé "The Challenge."

Tom Cruise : un acteur casse-cou

Tom Cruise est un acteur à part dans le système hollywoodien, avec une soif de réussite et une envie de toujours se dépasser davantage. On le voit avec les films de la saga Mission : Impossible, grâce auxquels il peut réaliser des grandes choses sans recourir à des doublures. Inutile de résumer toutes les performances dont il est l'auteur et il faut s'attendre à ce qu'il ne s'arrête pas en chemin.

Un nouveau cap va être franchi car il s'est mis en tête d'aller tourner dans l'espace. Un ambitieux projet réalisé par Doug Liman, avec la collaboration de la NASA et de SpaceX. L'objectif est d'être le premier à tourner dans les étoiles. Si cette affaire est encore un peu obscure, on sait déjà qu'une seule séquence sera filmée à bord de la Station spatiale internationale. Nous ne sommes pas encore au stade où une production entière se fait dans l'espace. La performance reste quand même impressionnante et ne manquera pas de faire parler.

Mission : Impossible - Protocole Fantôme ©Paramount Pictures

Une équipe russe devance le projet avec Tom Cruise

Sauf que Tom Cruise et l'équipe du film ne seront pas les premiers à filer sur l'ISS. Variety révèle qu'un long-métrage russe va prochainement se tourner dans ce lieu très spécial. On connaît évidemment le passif entre les États-Unis et la Russie en ce qui concerne la conquête de l'espace, et on sent que leur rivalité reste encore bien vivante.

Avant Tom Cruise et Doug Liman, c'est donc le réalisateur Klim Shipenko et l'actrice Yulia Peresild qui vont avoir l'honneur de tourner à l'intérieur de la station pour un long-métrage intitulé The Challenge. Ils seront accompagnés par deux cosmonautes dans cette aventure qui contiendra 12 jours de tournage. Leur départ est prévu le 5 octobre et tout est désormais bien en ordre pour que cela se passe.

Le scénario va suivre une chirurgienne envoyée à bord de l'ISS pour sauver la vie d'un cosmonaute qui a été victime d'un arrêt cardiaque. Une opération est absolument nécessaire pour le rapatrier sur Terre et tout va reposer sur les épaules d'une héroïne qui n'aurait jamais pensé être envoyée dans l'espace. Le réalisateur ne va pas filmer l'ensemble de son œuvre au-dessus de nos têtes mais il prévoit au moins d'emballer une bonne demi-heure. The Challenge devrait sortir en 2022, à une date encore indéterminée. Il semble probable qu'il arrive avant le long-métrage porté par Tom Cruise.