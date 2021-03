Des vies froissées : c'est quoi ce drame turc qui cartonne sur Netflix ?

Avis aux amateurs de drames et de films qui font pleurer. Netflix a mis en ligne durant ces derniers jours le film "Des vies froissées" qui devrait répondre à vos attentes. Un drame venu tout droit de Turquie qui fait parler depuis son arrivée sur la plateforme.

Des vies froissées : le nouveau drame turc qui va vous faire pleurer

Lors du premier confinement, en mars 2020, le film turc 7. Koğuştaki Mucize avait fait énormément de bruit lors de son arrivée sur Netflix. Un énième succès pour la plateforme, qui a encore prouvé son savoir-faire pour dénicher des titres inconnus. Ce drame qui ne faisait pas vraiment dans la dentelle sortait les gros violons pour tirer des larmes au public. À en juger par son succès il y a un an, le pari était réussi. On se questionne perpétuellement sur la façon dont Netflix arrive à provoquer un engouement fou autour de certains titres sans forcément forcer sur la promotion. Et on a encore une occasion de le faire depuis quelques jours, en observant la réussite du film Des vies froissées.

Une autre production venue de Turquie qui a fait un petit tour dans le Top 10 France. À l'heure où l'on écrit ces lignes, il ne se trouve plus dedans mais le temps qu'il y a passé a été suffisant pour qu'on le remarque. Des vies froissées a fait son entrée au sein de l'immense catalogue Netflix le 12 mars dernier dans une grande discrétion.

De quoi ça parle ?

Cette réalisation de Can Ulkay a rapidement obtenu la reconnaissance du public grâce à l'émotion qu'elle délivre. On suit dedans Çağatay Ulusoy dans la peau de Mehmet, un homme modeste qui travaille dans la déchetterie de son quartier à Istanbul. Comme d'autres, il passe son temps à parcourir la ville afin de fouiller les déchets et voir ce qui peut être récupéré. Ses trouvailles lui permettent de gagner assez d'argent pour survivre même s'il aspire naturellement à mieux. Sa vie va basculer quand il découvre un jeune garçon caché dans un sac. Mehmet refuse de le laisser seul dans la rue et va le prendre sous son aile. Un geste qui va le conduire à se replonger dans sa propre enfance.

Des vies froissées ©Netflix

Cette relation et tous les ressorts émotifs mis en place expliquent le succès Des vies froissés. Le film est assez proche du Capharnaüm de Nadine Labaki, en racontant la vie d'un enfant livré à lui-même dans un monde trop grand pour lui. Un récit d'apprentissage, qui a fait fondre les internautes d'après les retours que l'on peut lire sur les réseaux sociaux. La majorité des avis mettent en avant l'émotion ainsi qu'une fin surprenante que l'on vous laisse le soin de découvrir par vous-même.