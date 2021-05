Désigné coupable : la tension monte dans une nouvelle bande-annonce haletante

Le film de Kevin MacDonald "Désigné coupable", avec Tahar Rahim et Jodie Foster, s'offre une nouvelle bande-annonce pleine de tension à quelques semaines de sa sortie au cinéma.

Désigné coupable : une trop longue attente

Après une première vague de promotion qui précédait la saison des cérémonies, Désigné coupable se présente de nouveau dans une bande-annonce dynamique, agrémentée d'élogieux commentaires critiques déjà émis. C'est que le film a glané de belles nominations et quelques récompenses, dont un Golden Globe de la Meilleure actrice dans un second rôle pour Jodie Foster. Pas récompensé face à de très sérieux concurrents, notamment Anthony Hopkins dans The Father, Tahar Rahim peut lui s'enorgueillir de deux nominations de Meilleur acteur aux Golden Globes et aux BAFTA.

Cette nouvelle bande-annonce (en tête d'article) s'attarde un peu plus sur l'aspect judiciaire du film. on y trouve des images inédites de Jodie Foster et Benedict Cumberbatch, respectivement avocate de la défense et procureur de l'affaire judiciaire concernant Mohamedou Ould Slahi, emprisonné à tort et sans motifs à Guantanamo pendant 14 ans. C'est en effet une des dimensions de ce film très attendu, qui en compte plusieurs. Chronique carcérale, portrait quasi documentaire d'un homme devenu un symbole, thriller judiciaire haletant... Désigné coupable est tout ça à la fois, mis en scène par Kevin MacDonald, réalisateur notamment de Le Dernier roi d'Écosse.

Jodie Foster - Désigné coupable ©Metropolitan Export

Grandes performances en vue

Que serait le cinéma sans ses sorties américaines et internationales ? On l'imagine très mal. Mais après une réouverture des cinémas français à la mi-mai, saluée par le succès exceptionnel des sorties de films nationaux de très haut niveau, ce sera bientôt au tour des grandes productions étrangères de revenir sur le marché français. Désigné coupable fait partie de celles-ci, et il est plus que temps d'enfin découvrir le film, prometteur d'un propos puissant et maîtrisé et constitué de performances d'acteurs et d'actrices au sommet de leur art !

Désigné coupable, réalisé par Kevin MacDonald, sort le 14 juillet au cinéma.