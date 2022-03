Desperado : Salma Hayek a très mal vécu le tournage de la scène de sexe

Dans "Desperado", Salma Hayek s'impose comme l'unique soutien d'Antonio Banderas, en quête de vengeance, dans une petite ville mexicaine remplie de tueurs. Au cours d'une scène, les deux acteurs partagent un moment particulièrement torride. Une séquence très difficile à tourner pour la comédienne.

Desperado : Antonio Banderas en quête de vengeance

Remarqué pour avoir tourné son premier film El Mariachi pour moins de 10 000 dollars, Robert Rodriguez continue d'approfondir l'univers du justicier à l'étui de guitare avec Desperado. Dans ce long-métrage sorti en 1995, Antonio Banderas succède à Carlos Gallardo dans le rôle du Mariachi.

Réputé pour être un as de la gâchette, le héros meurtri traque Bucho (Joaquim de Almeida), trafiquant de drogue et assassin de sa compagne. Arrivé dans une petite bourgade au nord du Mexique, il multiplie les rencontres dangereuses. Au milieu des tueurs, des traîtres et des hommes de main, la seule personne à lui venir en aide est la bibliothécaire locale, Carolina (Salma Hayek). Très vite, les fusillades s'enchaînent et les cadavres s'empilent.

Carolina (Salma Hayek) - Desperado ©Sony Pictures Entertainment

Danny Trejo, Steve Buscemi, Cheech Marin et Quentin Tarantino complètent la distribution du film qui a droit à une suite en 2003 : Desperado 2 - Il était une fois au Mexique. Dans ce deuxième volet, toujours orchestré par Robert Rodriguez, le Mariachi est hanté par la disparition de Carolina et celle de leur fille. Lorsqu'un agent de la CIA (Johnny Depp) lui propose de s'en prendre à leur meurtrier, il n'hésite pas à saisir l'opportunité.

Une expérience traumatisante pour Salma Hayek

Après Roadracers, Desperado marque la deuxième collaboration entre Robert Rodriguez et Salma Hayek. Ils se retrouvent ensuite sur Groom Service, Une nuit en enfer ou encore The Faculty. Amie avec le cinéaste et avec Antonio Banderas, la comédienne peut compter sur leur soutien pendant le tournage de la scène de sexe du long-métrage. Une séquence qui demande énormément d'efforts à l'actrice, qui n'arrive pas à se dénuder.

De passage dans le podcast Armchair Expert de Dax Shepard en février 2021, Salma Hayek se souvient, citée par People :

Au moment où nous allions commencer à tourner, je me suis mise à sangloter (en disant) : 'Je ne sais pas si je peux le faire. J'ai peur'. L'une des choses dont j'avais peur était Antonio. C'était un gentleman absolu et tellement gentil, nous sommes restés des amis proches, mais il était très libéré. Ça m'a fait peur que pour lui, ce ne soit rien. (...) J'étais tellement gênée que je pleurais.

La comédienne ajoute que Robert Rodriguez ne lui a "jamais mis la pression", et a tout fait pour qu'elle se sente le plus à l'aise possible, au même titre que son partenaire de jeu :

Je ne lâchais pas ma serviette. Ils essayaient de me faire rire. Je l'enlevais pendant deux secondes et je recommençais à pleurer. Mais nous nous en sommes sortis. Nous avons fait de notre mieux avec ce que nous pouvions faire à l'époque.

Salma Hayek conclut avec humour :