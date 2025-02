Destination finale 6 : première mort atroce dans la bande-annonce du nouveau film

Quatorze ans après, la franchise "Destination finale" s'apprête à faire son retour avec "Bloodlines". Le film vient de révéler ses premières images avec une bande-annonce qui nous montre déjà la mort atroce d’un personnage.

Le grand retour de la franchise Destination finale

Le concept de Destination finale, sorti en 2000, a rapidement plu à un grand nombre de fans de films d’horreur. Le long-métrage nous faisait suivre un groupe de lycéen poursuivis par la Mort après lui avoir échappé de peu. Ayant survécu à l’explosion d’un avion, les principaux personnages commençaient rapidement à être victimes d’accidents en tous genres, tous plus horribles les uns que les autres.

Le succès de Destination finale a lancé une franchise. Jusqu’à présent, celle-ci compte cinq films. Et si cela fait maintenant quatorze ans que le dernier en date a été dévoilé, un sixième sortira cette année. Et Warner Bros. vient enfin de nous partager les premières images de ce nouvel opus, intitulé Bloodlines.

Premières images sanglantes pour Bloodlines

Plutôt que de nous montrer plusieurs extraits du film, la bande-annonce de Destination finale : Bloodlines se concentre sur une scène. Et celle-ci donne le ton en se montrant digne de certaines des séquences les plus marquantes de la saga. Car elle met en images une première mort atroce dans ce nouveau film de la saga.

On y voit ainsi un tatoueur qui, après un concours de circonstances malheureuses, se retrouve d’abord accroché par son piercing à un ventilateur au plafond avant d’être projeté sur un sol recouvert de flammes. Des images prometteuses, qui devraient enthousiasmer les fans de la saga.

Un film qui se démarque de ses prédécesseurs

Pour rappel, en août 2023, le créateur de la saga, Jeff Reddick, avait confié que ce nouveau Destination finale proposerait quelque chose de différent par rapport aux précédents. Il avait expliqué que le film ne suivrait cette fois pas un groupe de personnages tentant d’échapper à la Mort. Il avait décrit cette nouvelle histoire comme étant une « expansion de l’univers » plutôt qu’une simple suite.

C’est à Jon Watts que l’on doit l’idée de base derrière Bloodlines. Lori Evans Taylor et Guy Busick, qui a notamment participé à l’écriture de Scream et Scream VI, ont ensuite développé cette idée en écrivant le scénario du nouveau Destination finale. Ce sont ensuite Zack Lipovsky et Adam B. Stein, les réalisateurs de Freaks, qui ont dirigé ce sixième opus.

Destination finale : Bloodlines sortira dans les cinémas le 14 mai prochain en France.