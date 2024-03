Le nouveau film de cette saga horrifique culte arrivera en 2025

Après une très longue absence, "Destination finale" va revenir pour un sixième film. Et son producteur vient d’en partager de nouvelles informations.

Un nouveau chapitre pour la franchise Destination finale

Sorti en 2000, Destination finale a inauguré une saga devenue culte dans le genre de l’horreur. Le premier long-métrage s’intéressait à des lycéens ayant échappé de justesse à l’explosion d’un d’avion, avant que plusieurs d’entre eux ne soient victimes d’accidents en tous genres. Chaque film suivant reprenait l’idée de personnages pourchassés par la Mort après avoir lui avoir échappé grâce à des prémonitions.

Destination finale 3 ©Warner Bros.

Le cinquième Destination finale est le dernier à être sorti en salles jusqu’à présent. C’était en 2011, soit il y a treize ans. Mais après cette longue attente, les fans de la franchise vont avoir droit à un nouveau film. En avril 2023, un sixième opus a ainsi été officialisé. Et des nouvelles de ce projet viennent d’être données.

Le producteur lâche des informations sur le film

Le producteur de Destination finale 6, Craig Perry, vient de faire des révélations via son compte Facebook. Il nous a ainsi appris que le film s’appelait pour le moment Bloodlines, même si ce titre pourrait changer. Et s’il n’a pas donné de date de sortie précise, le producteur a aussi révélé que le long-métrage serait dévoilé en 2025. Une année qui marquera le vingt-cinquième anniversaire de la sortie du premier opus de la saga.

Perry a donné une autre information importante : il a indiqué que le tournage de Destination finale 6 avait commencé. Grâce au scénariste, on sait désormais également que le sixième chapitre de la franchise d’horreur sortira dans les cinémas, et en IMAX pour les salles équipées.

Deux réalisateurs aux commandes

En plus de Perry, Jon Watts, surtout connu pour avoir dirigé les trois films Spider-Man du MCU, est engagé en tant que producteur dans Destination finale 6. Mais il a aussi écrit l’idée de base du long-métrage. Ce sont ensuite Lori Evans Taylor et Guy Busick qui ont développé cette idée en écrivant le scénario du film. Ce dernier a notamment travaillé sur le cinquième Scream et sa suite, Scream VI.

Quant à la réalisation du film, elle a été confiée à deux cinéastes. À savoir Zach Lipovsky et Adam B. Stein, qui se sont fait remarqués pour avoir écrit et mis en boîte Freaks. Ils sont donc actuellement au travail pour offrir aux fans de la saga Destination finale un sixième film à la hauteur de leurs attentes.