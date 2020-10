Destination finale a 20 ans : découvrez des anecdotes de tournage du film d'horreur culte

Il y a 20 ans sortait en effet "Destination finale", un film malin où la Mort rode autour d'un groupe de survivants. L'occasion de revenir sur des anecdotes de tournage.

Destination finale : ça plane pour moi !

Destination finale est réalisé par James Wong en 2000. On y suit un petit groupe d'étudiants qui se prépare à prendre l'avion pour un voyage à Paris. Pourtant, à quelques minutes du décollage, Alex (Devon Sawa) a soudain une vision des plus dérangeantes. Il voit que l'appareil va exploser en vol. Pris de panique, il tente d'alerter les passagers. Conséquence de ce comportement erratique : il est expulsé de l'avion en compagnie de cinq de ses camarades et de son professeur. Quelques minutes plus tard, le pire arrive et l'appareil explose. Les survivants y voient un miracle. Pour Alex, ce don de voyance qui lui a sauvé la vie est aussi une malédiction. La mort n'aime pas qu'on la floue. Le petit groupe va se retrouver pourchassé par leur inévitable et morbide destin. Pourront-ils se jouer à nouveau de la grande faucheuse ?

Le casting est complété par Ali Larter, Kerr Smith, Tony Todd, Seann William Scott, Kristen Cloke, Chad Donella, Amanda Detmer, Brendan Fehr, Daniel Roebuck et Roger Guenveur Smith.

Il s'agit du premier film réalisé par James Wong. Il sera ensuite à la tête de The One avec Jet Li, et du troisième volet de la saga Destination finale. Hélas pour le réalisateur, il met en scène en 2009 le tristement célèbre Dragonball Evolution. Les Dieux du box-office et du cinéma ne lui pardonneront pas cet affront et il ne reviendra plus jamais au cinéma, se contenant de mettre en scène quelques épisodes de série pour la télé.

Le scénario est ailleurs

James Wong a en effet commencé sa carrière sur la série X-Files - Aux frontières du réel de Chris Carter pour laquelle il écrit plusieurs scénarios des deux premières saisons. Justement, au départ, celui de Destination finale écrit par Jeffrey Reddick, est un concept développé pour un épisode de la série fantastique. L'idée est inspirée de l'histoire du film L'unique survivante et d'un épisode de La Quatrième dimension de 1959. Quoi qu'il en soit, le scénario de Reddick n'est pas retenu pour X-Files mais deviendra celui du long-métrage qui nous intéresse aujourd'hui. Il marquera le début d'une saga cinématographique. Pas mal comme destin.

Problème de sommeil

Dans la scène d'ouverture, Devon Sawa (Alex) était censé faire semblant de dormir. Pourtant, épuisé par le tournage, il s'est vraiment endormi. L'équipe de tournage a décidé le laisser se reposer et il s'est réveillé seulement quatre heures plus tard.

Autre problème de somnolence, Kerr Smith et Seann William Scott n'étaient pas à l'aise durant les scènes d'accidents d'avion. Ils ont donc pris à chaque fois des pilules contre le mal des transports (Dramamine). Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'ils seraient à moitié endormis pendant le tournage. C'est ce qui explique pourquoi ils ne sont pas beaucoup montrés en gros plan.

Ce n'est que partie remise

Les personnages d'Alex et Claire devaient au départ être interprétés par Tobey Maguire et Kirsten Dunst. Et puis des problèmes d'emploi du temps ont fait qu'ils ont été remplacés par Devon Sawa et Ali Larter. Qu'à cela ne tienne, ils se sont retrouvés 2 ans plus tard dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi.

Hommages en pagaille

Les scénaristes du film sont de très grands fans de cinéma. Ils ont donc voulu rendre un hommage caché aux personnes qu'ils admirent. La plupart des personnages de Destination finale portent en effet le nom de réalisateurs ou de stars de films d'horreur du temps du noir et blanc :