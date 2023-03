Detective Pikachu 2 : enfin une bonne nouvelle pour le film

Enfin une bonne nouvelle pour les fans de Pokemon. La suite du film Detective Pikachu revient sur le tapis. Legendary Entertainment vient de confirmer la mise en chantier d’une suite, qui sera donc dirigée par le réalisateur Jonathan Krisel.

Detective Pikachu : le Qui veut la peau de Roger Rabbit ? moderne

En 2019, le cinéaste Rob Letterman, à qui l’on doit notamment Gang de requins (2004) et Chair de poule – Le Film (2015), propose la toute première adaptation en live action de l’univers Pokemon avec Pokemon Detective Pikachu. Porté par Justice Smith et Kathryn Newton, le long-métrage mettait également en scène Ryan Reynolds dans la peau du célèbre Pikachu. Sans avoir rencontré des critiques presses dithyrambiques, Pokemon Detective Pikachu a eu un certain succès au box-office avec plus de 449 millions de dollars de recettes à travers le monde (pour un budget de 150 millions).

Détective Pikachu © Warner Bros

Une suite est enfin en travaux

Après quatre ans d’attente, Legendary Pictures vient enfin d’officialiser la suite de Detective Pikachu. Chris Galletta écrira le scénario de ce nouvel opus, dont la réalisation sera confiée à Jonathan Krisel. Surtout connu pour son travail sur le petit écran, Jonathan Krisel va, avec Detective Pikachu 2, réaliser son premier long-métrage.

Jonathan Krisel a notamment travaillé comme scénariste et comme réalisateur sur les séries Portlandia (2011), Baskets (2016) avec Zach Galifianakis ou encore Moonbase 8 (2020). Côté casting, pour le moment, on ne sait pas encore qui sera présent pour rempiler dans cette suite. La présence de Ryan Reynolds demeure incertaine, même si certaines sources comme Deadline pensent que le comédien pourrait reprendre le doublage du célèbre Pokémon électrique.

Pokémon a suscite encore aujourd’hui énormément d’attractivité auprès du jeune public, et ce depuis plus de 25 ans. Avec plus de 440 millions de jeux vidéo vendus dans le monde, des dizaines de milliards de cartes Pokémon, et une série animée diffusée pendant 25 saisons dans 177 pays, on peut dire que la licence Pokémon est une valeur sûre qui n’est pas prête de s’éteindre. Et même si côté cinéma, la saga est encore un peu timide, l'annonce de cette suite pourrait permettre à Pokémon de gagner du terrain dans le monde du 7ème art.