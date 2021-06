Detroit sur Netflix : pourquoi Kathryn Bigelow a vivement suscité la controverse ?

En relation Detroit

Durant cette dernière décennie, Kathryn Bigelow s'est spécialisée dans des longs-métrages traitant d'épisodes importants de l'Histoire américaine. Ainsi, après "Démineurs" et "Zero Dark Thirty", la réalisatrice s'attaque en 2017 aux émeutes raciales avec "Detroit". Un sujet lourd et douloureux, pour lequel certains ont estimé que la réalisatrice n'était pas légitime.