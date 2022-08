Deux : le film est-il basé sur une histoire vraie ?

Porté par les formidables actrices Barbara Sukowa et Martine Chevallier, "Deux" est un film bouleversant sur une histoire d'amour que partage deux septuagénaires. Mais est-il basé sur une histoire vraie ?

Deux : la puissance de l'amour

Réalisé par Filippo Meneghetti, Deux est sorti dans les salles françaises le 12 février 2020 après avoir écumé de nombreux festivals. L'année suivante, il est récompensé du César du meilleur premier film et est choisi pour représenter la France aux Oscars (il ne sera finalement pas sélectionné dans les cinq finalistes).

Porté par un formidable trio d'actrices composé de Barbara Sukowa, Martine Chevallier et Léa Drucker, le long-métrage raconte l'histoire d'amour de Nina et Madeleine, des septuagénaires profondément amoureuses l'une de l'autre. Pour cacher leur relation à leur entourage, elles vivent dans deux appartements différents, sur le même palier. Aux yeux de tous, elles ne sont que de simples voisines. Au quotidien, elles partagent leurs vies et vont et viennent entre leurs deux habitations. Mais le jour où Madeleine est victime d'un AVC, leurs vies se retrouvent bouleversées.

Pour leur interprétation d'une grande justesse, Barbara Sukowa et Martine Chevallier avaient été récompensées du prix de la meilleure actrice au Festival Lumière 2021 (et avaient également été nommées aux César).

Le film est-il basé sur une histoire vraie ?

Deux © Sophie Dulac Distribution

Au moment de la sortie du film, le réalisateur Filippo Meneghetti s'était confié sur sa genèse. Notamment sur les faits réels qui lui avaient inspiré cette histoire. Ainsi, il racontait :