Deux titres français dans les premiers grands succès de 2024 sur Netflix

Le rapport semestriel des audiences de Netflix, couvrant la période de janvier à juin 2024, met en lumière plusieurs succès mondiaux. Des titres comme La Demoiselle et le Dragon et Double piège dominent les classements avec des millions d'heures visionnées. Cependant, les productions françaises Sous la Seine et Furies ont également marqué leur empreinte, notamment Sous la Seine qui est devenu l’un des films les plus regardés sur la plateforme cette année.

Netflix dévoile ses premiers hits de 2024

Le rapport semestriel des audiences mondiales de Netflix, qui concerne la période de janvier à juin 2024, a révélé les œuvres les plus populaires sur la plateforme. Parmi elles, des productions américaines comme La Demoiselle et le Dragon et Double piège se distinguent, mais deux œuvres françaises, Sous la Seine et Furies, ont aussi marqué cette première moitié de l’année. Ces deux productions ont attiré une large audience et ont démontré la capacité des productions françaises à rivaliser avec les grandes productions internationales.

Le classement des œuvres les plus regardées de cette période montre que La Demoiselle et le Dragon, avec Millie Bobby Brown, occupe la première place des films les plus regardés dans le monde avec 144 millions de vues. Double piège, une adaptation du roman d'Harlan Coben, est la série la plus vue dans le monde avec 107 millions de vues, devant La Chronique des Bridgerton : Saison 3 et ses 92 millions de vues.

Le classement des 10 films les plus visionnés

La Demoiselle et le Dragon (144M)

Lift (129M)

Le Cercle des Neiges (104M)

Sous la Seine (85M)

Super Mario Bros. le film (80M)

La mère de la mariée (77.7M)

Atlas (77M)

Les Minions (73M)

Irish Wish (72M)

Baby Boss (64M)

Le film français de requins Sous la Seine est donc le troisième film le plus visionné dans le monde sur Netflix au premier semestre 2024 avec 85 millions de vues. Un très beau succès pour cette production française signée Xavier Gens qui n'a cependant pas fait l'unanimité auprès des spectateurs.

Une autre production française à l'honneur

En plus de Sous la Seine, une autre production française s'est démarquée dans le monde au premier semestre 2024. Il s'agit de la série Furies, qui est parvenue à séduire au-delà de nos frontières. Le show d'action, porté par Marina Foïs et Lina El Arabi, ne figure pas dans le top 10, mais se classe tout de même à la 24ᵉ place des séries les plus visionnées dans le monde, avec 23,3 millions de vues.

Le classement des 10 séries les plus visionnées