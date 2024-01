Dev Patel se la joue John Wick dans ce trailer ultra violent

Universal a dévoilé la bande-annonce de "Monkey Man", un film d'action nerveux de et avec Dev Patel. Le long-métrage n'a pas encore de date de sortie, mais cette première vidéo promotionnelle donne le ton.

Dev Patel en protecteur du peuple dans Monkey Man

Dev Patel en héros de film d'action, on n'y avait pas forcément pensé. Même si l'acteur avait montré un autre visage dans The Green Knight (2021) de David Lowery, de là à l'imaginer castagner des gens à la manière de Keanu Reeves dans John Wick... Pourtant, avec Monkey Man, le comédien compte prouver que lui aussi peut casser des dents. C'est d'ailleurs lui-même qui se dirige dans ce film dont il est le réalisateur et le co-producteur, aux côtés notamment de Jordan Peele.

L'histoire va nous emmener en Inde, où un jeune homme tente de s'en sortir en faisant tous les boulots que personne ne veut. Il participe également à des combats et porte alors un masque de singe. Et il va préparer sa vengeance contre les riches qui considèrent les pauvres comme des moins que rien. Il deviendra alors le protecteur du peuple, celui d'une histoire que lui racontait sa mère lorsqu'il était enfant.

Dev Patel - Monkey Man ©Universal Pictures

Une bande-annonce sanglante

Universal a dévoilé la bande-annonce de Monkey Man et le moins qu'on puisse dire, c'est que le Dev Patel envoie du pâté ! Dans un savoureux mélange d'humour et d'action, l'acteur donne de sa personne et fait souffrir ses adversaires. Les influences du réalisateur sont assez visibles et le film apparaît comme une pure œuvre d'action de son époque. On pense aussi à l'excellent The Raid devant ces combats ultra-violents, avec la caméra au plus près des corps. Seul regret devant ces images, la durée de la vidéo qui en montre malheureusement beaucoup trop pour un premier trailer.

Notons enfin le choix de Dev Patel de composer principalement avec des interprètes indiens. Sobhita Dhulipala, Sikandar Kher et Pitobash sont au casting. Mais également le Sud-Africain Sharlto Copley et le champion d'arts martiaux français Brahim Achabbakhe. Monkey Man n'a pas encore de date de sortie dans les salles françaises.