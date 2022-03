Diamant noir : ce thriller noir et tragique est-il inspiré d'une histoire vraie ?

En 2017, Niels Schneider recevait le César du Meilleur espoir masculin pour son rôle de Pier Ullmann dans "Diamant noir" d'Arthur Harari. Un polar stylisé et sombre dont la fiction a trouvé son inspiration dans la réalité.

Diamant noir, premier bijou de cinéma d'Arthur Harari

Le réalisateur français Arthur Harari s'est définitivement révélé en 2021 avec son deuxième long-métrage Onoda, 10 000 nuits dans la jungle. Un film de guerre unique en son genre, à la radicalité séduisante, et qui a été récompensé du César 2022 du Meilleur scénario original. Avant ce film, Arthur Harari s'était déjà distingué en 2016 avec Diamant noir, un film néo-noir qui raconte une vengeance dans le milieu des diamantaires d'Anvers.

Thriller de haute volée, qui vaut notamment à son acteur principal Niels Schneider le César du Meilleur espoir masculin en 2017, Diamant noir propose des thèmes chers à son auteur, notamment ceux de la violence des rapports humain, de la filiation, de la vengeance et de la réparation.

Pier Ulmann (Niels Schneider) - Diamant noir ©Ad Vitam Distribution

Cela peut paraître étrange, mais Diamant noir est un des rares films à prendre place dans le milieu diamantaire d'Anvers. Capitale mondiale de la taille et du négoce de diamants, c'est un milieu dont le secret fait naître les fantasmes les plus fous. Dans Diamant noir, on suit un jeune homme, Pier Ullman (Niels Schneider), qui travaille dans le bâtiment à Paris le jour et cambriole la nuit. Neveu d'un grand diamantaire, il est néanmoins en grand froid avec sa famille, qui a détruit la vie de son père. Quand l'occasion se présente de se rapprocher de cette famille, via son cousin Gabi (August Diehl), il va partir à Anvers, élaborer un plan pour se venger et obtenir réparation.

Des personnages inspirés d'une vraie famille

Diamant noir est par ailleurs une allégorie élégante du cinéma, avec cet objet de fascination qu'est le diamant, une pierre qu'il faut travailler pour en faire jaillir le plus de lumière possible, et qui demande une attention particulière de celui qui le regarde. Excellent conteur, Arthur Harari développe avec Diamant noir une intrigue policière avec les codes classiques de la vengeance, au sein d'une famille de grands diamantaires d'Anvers. S'est-il pour cette histoire inspiré de faits réels ?

L'intrigue et la vengeance écrites par Harari sont des inventions. Mais la famille Ullman est elle directement inspirée d'une véritable famille d'Anvers, la famille Tolkowsky. Actuellement, c'est la sixième génération qui est aux affaires, avec Gabriel S. "Gabi" Tolkowsky. Celui-ci est né en 1939 et est le petit-neveu de Marcel Tolkowsky, père de la machine moderne à tailler les diamants. Dans Diamant noir, il apparaît assez clairement que Joseph Ulmann, joué par le comédien et réalisateur allemand Hans Peter Cloos, est le double de cinéma de Gabriel Tolkowsky, ainsi que le père de... "Gabi", incarné par August Diehl. Plusieurs références sont ainsi faites à la véritable histoire de la famille Tolkowsky, et notamment aux travaux de mathématiques et d'ingénierie de Marcel Tolkowsky, nommé ici Isaac Ulmann.

Diamant noir ©Ad Vitam Distibution

Ainsi, si les faits du film sont inventés, ils prennent néanmoins place dans une structure familiale quasi authentique. Par ailleurs, le long-métrage est dédié à Abdel Hafed Benotman. Un écrivain et scénariste décédé peu après le tournage et qui interprète Rachid, le gangster avec qui Pierre travaille. Un rôle en l'occurrence assez véridique, puisque celui-ci était aussi un ancien braqueur de banques. Diamant noir est une fiction, mais qui a ainsi puisé largement dans la réalité.