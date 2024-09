Ce soir à la TV : 1 César et 2,9M de spectateurs, cette comédie à l'idée folle est devenue culte

Pour sa première réalisation, Alain Chabat compose un drôle de duo avec Jean-Pierre Bacri dans la comédie "Didier". Un film dans lequel l'acteur et réalisateur incarne un chien très doué pour le football... Une comédie à succès devenue culte, à revoir ce soir du 5 septembre sur Gulli.

Quand Alain Chabat devient "Didier"

Le temps passe mais les bonnes choses y résistent, et c'est exactement le cas du premier long-métrage de cinéma écrit et réalisé par Alain Chabat : Didier. En 1997, star de l'humour et débutant plein de succès au cinéma après La Cité de la peur et Gazon Maudit, Alain Chabat passe derrière la caméra pour une comédie à l'idée aussi absurde que séduisante.

Jean-Pierre (Jean-Pierre Bacri), agent sportif, a accepté de garder Didier, le chien d'une amie. Au cours de la nuit, le labrador prend une apparence humaine, mais reste psychologiquement toujours un chien. Aux prises avec Richard, le patron du club de football pour lequel il est agent, Jean-Pierre n'avait pas besoin d'un problème supplémentaire, en plus de ses soucis avec ses joueurs vedettes... Mais Didier (Alain Chabat) va révéler certaines dispositions footballistiques et l'aider à remplacer les joueurs blessés.

Isabelle Gélinas, Lionel Abelanski ainsi que Zinedine Soualem complètent le casting de Didier, également marqué par les apparitions de ses camarades de Les Nuls Chantal Lauby et Dominique Farrugia, ainsi que de Josiane Balasko.

Un exercice comique brillant

Didier ne s'attarde pas sur le caractère fantastique de la transformation qui fait son point de départ. C'est finalement un pur prétexte pour constituer un duo comique formidable entre le génial Jean-Pierre Bacri et Alain Chabat, qui incarne donc un chien dans le corps d'un homme. Débile ? Sans doute. Mais original, malin, drôle, halluciné, et même finalement émouvant.

Les situations qui s'enchaînent sont hilarantes, captant le meilleur du déséquilibre entre la "bonhomie" du chien Didier et l'agacement cynique dont Jean-Pierre Bacri était le maître à l'écran. Le public ne s'y trompe pas et se rend en nombre dans les salles pour le découvrir. Avec 2,9 millions de tickets vendus, Didier fait ainsi mieux que La Cité de la peur, déjà un succès avec 2,3 millions de spectateurs.

Didier ©Pathé

Du point de vue de la profession, celle-ci se montre aussi convaincue puisque Didier repart avec le César du Meilleur premier film en 1998 pour Alain Chabat. Celui-ci est par ailleurs nommé au César du Meilleur acteur, sa deuxième nomination dans cette catégorie après celle reçue pour Gazon maudit en 1996.

Parce qu'Alain Chabat dévoile déjà dans Didier tout son génie comique, parce qu'il offre à son ami Jean-Pierre Bacri un rôle sur-mesure dans lequel l'acteur rayonne, et enfin parce qu'on y rit sans retenue et de bon coeur, Didier est devenue une comédie culte du cinéma français, à revoir sans modération.