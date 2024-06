Ce soir à la TV : le pire épisode d'une des plus grandes sagas d'action

Ce soir M6 diffuse "Die Hard 5 : Belle journée pour mourir (2013)". Un film à oublier, et considéré par beaucoup comme le pire de la saga portée par Bruce Willis.

Die Hard 5 : le film qu'il ne fallait vraiment pas faire

Depuis la fin des années 1980, il est devenu impossible de dissocier Bruce Willis de son personnage culte de John McClane. Comme Arnold Schwarzenegger avec Terminator ou Sylester Stalone avec Rocky et Rambo. Dans le cas de Bruce Willis, c'est en 1988, avec Piège de Cristal, que le public a découvert ce flic en vacances obligé d'intervenir lorsque les employés du Nakatomi Plaza où il se trouve sont soudain pris en otage. Tout dans le film de John McTiernan est devenu culte. Et grâce à son succès (140 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 28 millions de dollars), une suite, 58 minutes pour vivre (1990) a vu le jour, lançant ainsi la saga Die Hard (titre VO).

Un second opus bien moins apprécié par le public, marqué par les difficultés du réalisateur Renny Harlin à gérer Bruce Willis. Heureusement, John McTiernan est ensuite revenu avec Une journée en enfer (1995), avec Jeremy Irons et Samuel L. Jackson. Un troisième film Die Hard qui aurait pu conclure la saga et la laisser aux sommets. C'était sans compter sur la capacité de recyclage d'Hollywood, qui ne cesse de vouloir profiter des licences pour en tirer encore un peu d'argent.

Ainsi, douze ans après Une journée en enfer, Die Hard 4 : Retour en enfer (2007) a permis à Bruce Willis de reprendre son rôle mythique pour une nouvelle aventure, finalement assez convaincante. Sauf que six ans plus tard, rebelote, avec cette fois un film à oublier : Die Hard 5 : Belle journée pour mourir (2013).

Un film d'action qui n'a de Die Hard que le nom et Bruce Willis

Pour ce film, le réalisateur John Moore a bouleversé les règles de la saga en envoyant John McClane en Russie ! L'ancien flic compte libérer son fils Jack (Jai Courtney), qui se trouve en prison. Il découvre alors que le garçon est en fait un agent de la CIA qui doit récupérer des preuves sur le futur ministre russe de la Défense, qui menace la paix mondiale. Père et fils vont donc se lancer dans cette mission ensemble. Rien qu'avec ce résumé, on comprend que Die Hard 5 ressemble davantage à un film d'action basique et qui sent le réchauffé avec les méchants russes que les Américains doivent arrêter. Un film qui n'a finalement de Die Hard que le nom, et le personnage.

Bruce Willis - Die Hard 5 : Belle journée pour mourir ©20th Century Fox

Le public et la presse ne s'y sont pas trompés. Même si le film est parvenu à être rentable, avec plus de 300 millions de dollars récoltés dans le monde, les retours ont été catastrophiques. Avec seulement 15% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes de la part de la presse, Die Hard 5 a obtenu le pire score de la saga, et de très loin. Et il en va de même pour les spectateurs, avec 40% d'avis positifs.

Les chiffres sont aussi affligeants sur Metacritic avec 28% d'avis favorables du côté des critiques, et une note de 4,4/10 accordée par le public. Enfin, en France, les scores affichés par AlloCiné ne sont pas plus glorieux avec 1,7/5 pour la presse et 2,1/5 pour les spectateurs. Les Fiches du Cinéma notait alors au moment de la sortie que Die Hard 5 avait oublié "les bases et l'humour" de la franchise, avant d'ajouter : "Pas sûr que les fans apprécient". Et cela s'est confirmé. Au moins, après ce cinquième film, on nous a évité (pour l'instant) une nouvelle suite.