Die Hard 6 : Disney annule le film

Le sixième film « Die Hard », qui devait être un prequel de l’histoire de John McClane, vient d’être annulé par Disney. Une information qui a été rapportée par le producteur ancestral de la franchise : Lorenzo di Bonaventura.

Die Hard : une saga emblématique

Faut-il réellement présenter la licence Die Hard ? Série de films d’action culte, tout débute en 1988 quand John McTiernan décide de mettre en scène Piège de Cristal. Produit par la 20th Century Fox, le cinéaste n’aura le droit qu’à un budget de 28 millions de dollars. Il décide alors d’engager Bruce Willis dans le rôle principal. Mais à l’époque, le comédien est totalement inconnu au bataillon. Pour s’opposer à lui, il choisi un comédien plus expérimenté : Alan Rickman. Contre toute attente, le long-métrage est un succès intégral. Die Hard rapporte plus de 141 millions de dollars de recettes au box-office, est nommé 4 fois aux Oscars, et surtout, lance la carrière d’un certain Bruce Willis.

John McClane (Bruce Willis) - Piège de Cristal ©20th Century Fox

La 20th Century Fox sent un filon à exploiter. En 1990, le studio charge Renny Harlin de réaliser le deuxième opus : 58 minutes pour vivre. Puis, en 1995, John McTiernan est de retour derrière la caméra pour mettre en scène Une Journée en Enfer, considéré par beaucoup comme le meilleur épisode de la franchise. Il faut ensuite attendre 2007 pour voir Bruce Willis reprendre le rôle de John McClane dans Die Hard 4 – Retour en Enfer, cette fois mis en scène par Len Wiseman. Enfin, en 2013, John Moore propose Die Hard : Belle journée pour mourir, considéré comme le pire épisode de la licence. En tout, ces cinq films ont rapporté plus de 1,4 milliards de dollars au box-office.

Le sixième film ne verra pas le jour

Malgré l’échec critique de Belle journée pour mourir, la 20th Century Fox avait prévu de produire un sixième film Die Hard. Depuis 2013, et la sortie du film de John Moore, le projet n’a cessé d’évoluer. Pendant un moment, Bruce Willis a signifié son désir de se retirer du rôle de John McClane. De nombreuses versions du script ont fait surface, dont une intitulée Old Habits Die Hard. Cependant, aucun de ces plans ne s’est concrétisé. Une série télévisée dans la veine de 24h Chrono a même été envisagée. Celle-ci aurait suivi John McClane dans les années 1970, tout en présentant une narration de Bruce Willis dans le présent.

Mais depuis 2018, une version a commencé à se détacher des autres. Il s’agit de celle du producteur Lorenzo di Bonaventura. Le projet aurait impliqué Bruce Willis de retour dans la peau de John McClane de nos jours. Dans le même temps, un jeune comédien aurait incarné le célèbre policier dans le passé. Une double lecture empruntée au film culte Le Parrain 2. Le projet aurait également ramené Holly, l'ex-femme de McClane, et Mary Elizabeth Winstead, qui incarnait la fille du héros dans Retour en Enfer.

Belle journée pour mourir ©20th Century Fox

Mais depuis le rachat de la Fox par Disney, le projet était au point mort. Maintenant, le studio aux grandes oreilles vient tout simplement d’annuler ce projet. Au cours d’une interview accordée à Polygon, Lorenzo di Bonaventura a confirmé que sa version de Die Hard était pour le moment enterrée par Disney. Le producteur n’a cependant pas exclu qu’un autre projet pourrait voir le jour à l’avenir, mais qu’il « ne sait pas quels sont leurs plans ». Lorenzo di Bonaventura a cependant donné quelques précisions sur ce qu’aurait été son propre projet. Il a une fois de plus confirmé qu’il aurait été question d’une suite/prequel, notant que « cela nous aurait permis de rencontrer le jeune John McClane, et d’utiliser Bruce. On aurait vu les deux versions de lui ».

Ainsi, pour le moment, pas de Die Hard 6 au compteur. Mais une chose est sûre, connaissant les méthodes de Disney, John McClane ne va pas rester indéfiniment au placard…