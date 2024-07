Robert Pattinson et Jennifer Lawrence au casting d’un thriller événement

Robert Pattinson est en discussions pour tenir un rôle dans le prochain film de Lynne Ramsay. Il y donnerait la réplique à Jennifer Lawrence, choisie pour incarner la principale protagoniste du récit.

Robert Pattinson en discussions pour rejoindre Jennifer Lawrence

S’il a été révélé grâce à ses rôles dans les sagas à l’ampleur considérable Harry Potter et Twilight, Robert Pattinson aime tenir l’affiche de films au budget bien plus modeste. Par exemple, au cours de sa carrière, il a tenu des rôles dans Good Time, High Life ou encore The Lighthouse. Son prochain projet s’inscrit dans cette lignée.

Deadline nous apprend ainsi que Robert Pattison est en négociations pour jouer dans le prochain film de Lynne Ramsay. Il s’intitulera Die, My Love. Si les négociations aboutissent, l’acteur donnera la réplique à Jennifer Lawence. Car celle-ci a déjà décroché le rôle principal du film de la réalisatrice britannique.

Die, My Love, le nouveau film de Lynne Ramsay

L’histoire de Die, My Love prendra place dans une région rurale et isolée. Elle suivra une mère atteinte de psychose, qui lutte pour maintenir sa santé mentale. Ce personnage sera joué par Jennifer Lawrence. En revanche, à l’heure actuelle, on ne sait pas quel rôle Robert Pattinson tiendrait s’il signait bel et bien pour ce projet.

Avant de passer derrière la caméra pour réaliser Die, My Love, Lynne Ramsay a elle-même co-écrit le scénario du film. Elle a pour cela été aidée d’Enda Walsh, surtout connu pour son travail sur des pièces de théâtre.

Aucune date révélée pour le moment

Die, My Love n’a pas encore de date de sortie. Mais ce n’est pas le seul film que Lynne Ramsay prépare. La cinéaste écossaise dirigera également Stone Mattress, un thriller qui se déroulera sur un bateau de croisière dans l’Arctique. Elle réalisera aussi Polaris, centré sur un photographe rencontrant le diable en Alaska à la fin du XIXème siècle.

De son côté, avant de revenir dans le costume de Batman dans la suite du long-métrage sur le justicier sorti en 2022, Robert Pattinson tiendra l’affiche du prochain film de Bong Joon-ho, Mickey 17. Jennifer Lawrence a, elle, de nombreux films à venir. Dont Burial Rites, le prochain long-métrage de Luca Guadagnino.