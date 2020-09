Digimon : le dernier film arrive dans les salles françaises

"Digimon ! Petit monstre, tu es le champion !" Les fans français de la franchise se souviennent du célèbre générique de l'anime des années 90. Les nostalgiques pourront se rappeler au bon souvenir puisque le dernier film de la franchise intitulé "Digimon Adventure : Last Evolution Kizuna", va connaitre une sortie exceptionnelle dans certaines salles françaises du 24 au 27 septembre. Une belle sortie pour un film-anniversaire fêtant les 20 ans de la licence.

Digion, le rival de Pokemon

Créé par Akiyoshi Hongō en 1997, Digimon est initialement un gadget électronique commercialisé par Bandai. En effet, le but était de concevoir un jouet pour l'élevage et les combats entre animaux de compagnie virtuels. Tout cela va mener à un premier jeu vidéo en 1998, puis une série télévisée en 1999. Par le biais de cette dernière, la franchise va devenir plus populaire hors du Japon, et connaître bon nombre de séries dérivées (Digimon Tammers, Digimon Universe : Appli Monsters...) ainsi que plusieurs films. Si elle ne possède pas la même aura que les franchises Pokemon et Yu-Gi-Oh, elle reste néanmoins très appréciée en Occident. D'ailleurs, un reboot télévisé nommé Digimon Adventure a vu le jour en 2020.

Pour l'histoire, elle reste pratiquement inchangée puisqu'elle raconte celle de Tai, un jeune collégien de Tokyo qui se retrouve aspiré dans un monde parallèle nommé Digital World. Au sein de cet univers, il va faire la rencontre d'autres jeunes humains mais également de monstres virtuels appelés Digimon, qui sont capables de communiquer verbalement avec eux. Par le biais d'un objet nommé Digivice, ces enfants peuvent faire évoluer leur partenaire Digimon afin de leur permettre de devenir plus forts pour combattre leurs ennemis. Tai aura alors pour partenaire l'attachant Agumon.

Une sortie française inédite

C'est donc sur le compte Twitter officiel des cinémas CGR que l'on a pu apprendre que le film Digimon Adventure : Last Evolution Kizuna serait proposé fin septembre prochain dans une grosse partie des salles hexagonales. Sorti le 21 février au Japon (et en Blu-Ray le 2 Septembre) le long-métrage fête les 20 ans de la franchise et met surtout un point final à l'anime original. Pour l'anecdote, il faut remonter à 1997 et Digimon, le Film pour retrouver trace d'un long-métrage de la licence distribuée en France !

L'ultime épopée de Tai et ses amis

Pour l'histoire, elle se déroule dix ans après la rencontre entre Taichi et les autres Digimon. Le jeune garçon est désormais âgé de 22 ans et est à présent étudiant, tandis que Yamato et ses compagnons sont entrés dans la vie active. Dans le même temps, plusieurs incidents inexplicables se produisent un peu partout et des enfants du monde entier perdent connaissance. Taichi et ses amis tentent alors d'élucider ces mystérieux phénomènes. Ils découvrent qu'Eosmon, un Digimon inconnu, serait à l'origine de tous ces incidents. Ensemble, ils vont unir leurs forces pour l'affronter dans une terrible bataille. Mais l'issue du combat révèle une vérité bien difficile à admettre : lorsqu'un enfant élu devient adulte, son partenaire Digimon disparaît… Tai va alors se retrouver confronté au pire des choix : choisir entre ses amis et son Digimon. Doit-il sauver ses amis, au risque de perdre son partenaire Digimon, son compagnon le plus cher ?

Du côté du staff technique du film, Tomohisa Taguchi est crédité réalisateur tandis que le film est produit par la Toei Animation et le studio Yumeta Company. Akatsuki Yamatoya signe le scénario du film, et Seiji Tachikawa assure la fonction de directeur en chef d'animation. A ses côtés, on retrouve le chara-designer Katsuyoshi Nakatsuru et le célèbre Kenji Watanabe au design des Digimon . Enfin, le thème musical du film est identique à celui de la toute première saison de l'anime, soit le titre Butter-Fly , interprété par le regretté Kouji Wada . Harumi Fuuki signe quant à lui la bande-son.

Pour les fans français de Digimon, rendez-vous donc dans les salles du 24 et 27 septembre !