Dikkenek : pourquoi l'animateur Arthur a fait censurer une scène du film ?

Après des années à avoir tenté de le financer, Olivier Van Hoofstadt (Go Fast, Lucky) réussit à sortir son premier long-métrage en 2007. S'il ne rencontre pas le succès au cinéma, Dikkenek connaît une seconde vie grâce à son exploitation en DVD et ses diffusions télévisuelles. Le film s'impose progressivement comme une comédie culte, qui révèle notamment François Damiens, spécialiste des caméras cachées.

Le comédien prête ses traits au fabriquant de saucisses et photographe douteux Claudy Focan. À travers une multitude de scènes s'apparentant à des sketches, son personnage en croise de nombreux autres, parmi lesquels Jean-Claude (Jean-Luc Couchard) et Stef (Dominique Pinon), deux sympathiques petites frappes qui lui volent sa voiture. En ouvrant le coffre du véhicule, ils découvrent Natacha (Mélanie Laurent), une jeune étudiante voisine de Laurence (Florence Foresti), une policière aux méthodes peu orthodoxes également embarquée dans ce joyeux bordel.

Marion Cotillard, Jérémie Renier et Catherine Jacob complètent la distribution prestigieuse de Dikkenek. Un long-métrage pour lequel Olivier Van Hoofstadt s'inspire de son vécu, comme il l'explique à Allociné en 2007 :

J’ai cherché dans toutes les conneries que j’ai faites quand j’étais jeune, des personnages qu’on a croisés à la campagne parce qu’on habitait souvent à la campagne. Claudy Focan, le mec il existait vraiment dans le village où on habitait quand on était petit. Tous ces gars qui ont des vies complètement décalées… Pendant un an et demi, j’ai réfléchi à tout ça. On ne parle que de ce qu’on connaît bien.