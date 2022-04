Dirty Dancing : cette célèbre scène n'avait jamais été répétée

S'il y a un film de danse qui a marqué toute une génération, c'est bel et bien "Dirty Dancing". Preuve de sa popularité, même ceux qui ne l'ont jamais vu connaissent la fameuse scène finale entre Patrick Swayze et Jennifer Grey. Une scène que les deux acteurs ont abordée d'une manière surprenante...

Dirty Dancing : Time of my life !

Genre très populaire, les films de danse sont régulièrement plébiscités aux États-Unis. Ainsi, dans les années 80, plusieurs longs-métrages marquent toute une génération. On citera par exemple Fame, Flashdance ou bien encore Footloose. Toutefois, ces longs-métrages, bien que cultes, sont finalement interchangeables dans leurs personnages, leurs thématiques et les environnements urbains dans lesquels évoluent les danseurs. Dans ce contexte, Dirty Dancing voit alors le jour dans les salles en 1987. Le film sera une révolution.

Dirty Dancing ©Vestron Pictures

En effet, malgré un petit budget et des acteurs peu connus, le long-métrage tire son épingle du jeu par rapport aux autres films de danse précédents. Ainsi, en plus d'être un film de danse très sensuel, il surprend par ses thématiques osées (l'avortement) et ses combats avant-gardistes (le féminisme) pour l'époque. Sans oublier que la bande-son et les comédiens (sacrés Patrick Swayze et Jennifer Grey) sont pour beaucoup dans le succès mondial du film. Et tant pis s'ils ne se supportaient pas sur le tournage.

Dirty Dancing se déroule dans les années 60. On y suit alors Frances "Baby" Houseman, une jeune fille qui passe d'ennuyeuses vacances avec ses parents dans un village estival. Tout change lorsqu'elle fait la rencontre d'un des animateurs du lieu : Johnny Castle. C'est le début d'une belle histoire d'amour et de danse entre les deux.

One shot

Parmi les nombreuses scènes cultes de Dirty Dancing, celle du porté lors de la danse finale a évidemment marqué les esprits.

Alors que, désormais, cette séquence a été maintes fois rééditée dans plusieurs fictions ainsi que dans la vie réelle (on ne compte plus le nombre de mariages où la danse est reprise), Jennifer Grey a fait d'étonnantes confidences dans The Guardian. Ainsi, l'actrice principale déclarait en 2015 que cette scène n'avait jamais été répétée :

Je l’ai seulement réalisée le jour du tournage. On ne l’a jamais répétée, et je ne l’ai jamais retentée depuis. Je ne sais pas comment tous ces gens, qui la rejouent, ont le cran de se jeter dans les bras de quelqu'un d'autre que Patrick Swayze. C'est fou !

Bien que ce mouvement soit aussi impressionnant que dangereux, Jennifer Grey n'a donc pas jugé utile de le préparer en amont. D'ailleurs, lors de sa participation à Danse avec les stars, il lui a été demandé d'effectuer ce porté. Ce à quoi la star aurait répondu :