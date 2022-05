Dirty Dancing : Jennifer Grey reprendra le rôle de Baby dans la suite

Alors qu'une suite de l'iconique "Dirty Dancing" s'apprête à voir le jour, une très bonne nouvelle vient de tomber pour les fans du film culte : Jennifer Grey reprendra le rôle de Baby dans la suite !

Dirty Dancing : de l'amour et de la danse

Dirty Dancing débarque dans les salles obscures courant 1987. Le long-métrage s'articule autour du personnage de Frances Houseman, aka Baby, une riche héritière de 17 ans. Pour les vacances, la jeune fille et les siens se rendent dans une pension huppée nichée dans les montagnes Catskill. Un séjour qui va radicalement changer la vie de l'héroïne ! A la suite d'un concours de circonstances, Baby est catapultée dans la troupe de danseurs de la pension. L'occasion pour elle de découvrir la vie et les enjeux des gens "normaux", ainsi que la danse, autrement dit une discipline qu'elle ne connaît pas vraiment. Seulement, Frances se prend au jeu et offre de remplacer une danseuse souffrante pour le fameux spectacle de l'établissement.

Dirty Dancing ©L'Atelier Distribution

Pour ce faire, elle rencontre Johnny Castle, professeur de danse de son état. Envers et contre tous, les deux personnages ne tardent pas à tomber amoureux malgré les différences qui les séparent. Jennifer Grey et le regretté Patrick Swayze prêtent leurs traits aux protagonistes du long-métrage d'Emile Ardolino. Pour la petite histoire, si son personnage est supposé avoir dix-sept ans, la comédienne en avait dix de plus au moment du tournage ! Une différence qui manque de lui coûter cher puisque la production la juge trop vieille. C'était sans compter sur les talents de danseuse de la jeune femme. En quelques minutes, elle convainc le réalisateur de la prendre pour le film.

Dirty Dancing : qu'attendre de la suite ?

La suite du film qui a marqué une génération sera réalisée par Jonathan Levine, auquel on doit notamment Warm Bodies, avec Nicholas Hoult. Le cinéaste signe le scénario du séquel avec Elizabeth Chomko. Alors que le projet sera prochainement présenté au marché de Cannes, les discussions autour de sa distribution se poursuivent. Un mélange entre anciennes stars du film et nouveaux visages semble se profiler. Et bonne nouvelle, Jennifer Grey reprendra son rôle dans le long-métrage à venir !

Dirty Dancing ©L'Atelier Distribution

Si l'on n'a encore que peu d'informations au sujet de l'intrigue, on dirait bien que le personnage se rendra dans le camp de vacances qui a chamboulé sa vie. Comme dans le film original, l'intrigue tournera autour d'une jeune fille et traitera de son passage à l'âge adulte à travers une histoire d'amour. Mais attention, le récit proposera plusieurs parcours de personnages simultanément, puisque l'on suivra aussi l'évolution de Frances.

Jennifer Grey à tout prix

Jonathan Levine s'est confié à nos confrères de Deadline au sujet du long-métrage à venir. Le réalisateur explique que ses équipes et lui-même discutent beaucoup avec les anciennes stars du film concernant leur présence dans la suite. Il ne cache d'ailleurs pas sa joie de travailler avec l'interprète de Baby.

La chose la plus importante à nos yeux était que Jennifer fasse partie du voyage.

Dithyrambique, Levine la décrit comme une collaboratrice à la valeur inestimable, rien que ça ! Le cinéaste ajoute avoir à cœur de ne pas trahir le film d'origine, qu'il apprécie énormément. Mais justement, comment ne pas penser au personnage de Johnny ?

Johnny fait partie de l'évolution de Baby dans l'histoire.

Le réalisateur semble avoir envie d'introduire le professeur de danse dans le récit, mais on ignore encore comment. Faut-il s'attendre à des images de la version de 1987 dans ce nouvel opus ? Pour l'instant, le mystère reste entier !