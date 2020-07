Dirty Dancing : une suite en préparation ? - CinéSéries

33 ans après la sortie de "Dirty Dancing", une suite pourrait être en train de se préparer chez Liongate. L'actrice Jennifer Grey, présente dans le film culte serait impliquée. Des premières informations parlent d'une intrigue qui se déroulerait plusieurs dizaines d'années après la romance entre Bébé et Johnny.

Dirty Dancing, le film toujours aussi culte

En 1987 débarque dans les salles Dirty Dancing, une romance musicale réalisée par Emile Ardolino. Elle raconte la rencontre entre Bébé (Jennifer Grey), une jeune fille issue d'une famille aisée, et Johnny (Patrick Swayze), un professeur de danse d'un milieu plus modeste. L'intrigue se déroule durant les vacances estivales et montre comment l'héroïne va s'assumer en tant que femme en découvrant l'amour auprès de ce partenaire plus âgé qu'elle. Son processus d'évolution va passer notamment par la pratique du "dirty dancing". Connu pour ses scènes de danse, sa BO, ses deux acteurs et la relation amoureuse au cœur du récit, le film pourrait obtenir une suite plus de 30 ans après sa sortie.

Une suite avec Jennifer Grey ?

Deadline dévoile que Jennifer Grey serait en train de préparer un film de danse en compagnie de Liongate, qui pourrait être un nouveau Dirty Dancing, dans lequel elle jouera et qu'elle produira. Le scénario a été confié à Mikki Daughtry et Tobias Iaconis. Variety rapporte de son côté que l'intrigue se déroulerait dans les années 90. On se souvient que celle du premier se positionnait dans les années 60. Le changement d'époque irait de pair avec cette idée de suite et un retour de Jennifer Grey veut dire forcément qu'elle va reprendre son rôle. Pour mener le film ou comme personnage secondaire ? Là est la principale question, en sachant que l'actrice a 60 ans. Avec tout ce que l'on voit comme recyclage en ce moment, une idée sera trouvée pour faire une suite/remake ou un revival dans la lignée du tout premier film. On rappelle - il est fort possible que vous l'ayez zappé - qu'un préquel était sorti en 2004, avec Diego Luna.

Sans une confirmation officielle, on ne peut pas affirmer à 100% que c'est une suite dont il est question, ou même de quelque chose en rapport avec Dirty Dancing. Tous les indices que l'on vient d'évoquer tendent à confirmer que c'est le cas. Les réactivations de titres cultes par des moyens plus ou moins ingénieux sont récurrentes à Hollywood. Pourquoi cette grande histoire d'amour élevée par les notes de (I’ve Had) The Time of My Life n'y aurait-elle pas droit ?