Disappointment Blvd : Ari Aster s'associe avec Joaquin Phoenix pour son prochain film

Le talentueux Ari Aster s'associe avec le tout aussi talentueux Joaquin Phoenix pour son prochain long-métrage, "Disappointment Blvd". Insiste-t-il avec une nouvelle incursion dans le cinéma d'horreur ? Il semblerait que non, d'après les premières indications.

Ari Aster en route pour son troisième long-métrage

Il n'a fallu que deux longs-métrages à Ari Aster pour devenir l'une des attractions du cinéma d'horreur moderne. Il appartient à cette vague de nouvelles têtes débarquées dans les années 2010 qui bousculent le genre. Son premier essai, Hérédité, a été un choc. Une petite bombe méchante et emballée avec un vrai talent formel. Les attentes étaient démultipliées pour sa tentative suivante, le tout aussi recommandable Midsommar. Un film d'un autre genre, qui touchait encore à l'horreur mais d'une manière différente. Nous sommes en présence d'un réalisateur singulier et la puissance qu'il met dans son cinéma nous donne envie de savoir où il ira à l'avenir.

Annie Graham (Toni Collette) - Hérédité ©Metropolitan FilmExport

Ari Aster ne chôme pas et s'est déjà lancé sur un nouveau projet. Deadline explique que le réalisateur s'occupe désormais de Disappointment Blvd. A24 est de la partie pour produire et financer, ce qui n'est pas vraiment une surprise. Le studio l'a déjà co-produit à l'époque d'Hérédité et a distribué ses deux films. Ses accointances avec la scène indé font qu'on l'attend pile aux côtés d'auteurs comme Ari Aster. Le projet est extrêmement secret pour l'heure. À en croire le média américain, l'histoire suivrait un entrepreneur au business prospère, sur plusieurs décennies, avec un angle intime. Pas de nouvelle incursion dans l'horreur pour le metteur en scène. Une occasion de faire naviguer son cinéma dans d'autres eaux.

Joaquin Phoenix pour le rôle principal

Deadline annonce également que Joaquin Phoenix devrait prendre le rôle principal. Un argument massif pour faire monter la hype. L'acteur n'est pas du genre à tourner pour rien et il sélectionne toujours ses projets avec soin. Rares sont les fois où il a fait mauvaise route et s'est engagé sur un projet de mauvaise qualité. Son talent n'est plus à prouver et c'est le premier rôle qui l'attend en cas d'accord. La dernière fois qu'on l'a vu sur nos écrans, c'était dans Joker. Une prestation grâce à laquelle il a remporté le premier Oscar d'interprétation de sa carrière.