Disney : cette décision radicale qui devrait inquiéter certains fans

Les collectionneurs australiens vont devoir se passer des prochains films Disney. Après la sortie physique du blockbuster "Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3", la firme arrêtera la vente de DVD et Blu-ray en août 2023.

Disney arrête la vente de DVD et Blu-ray en Australie

Les fans australiens de Disney ne pourront bientôt plus posséder facilement leurs films favoris. Selon le site The Digital Bits, la firme compte mettre un terme à la commercialisation de DVD et Blu-Ray. Après leur exploitation en salles, les films ne seront donc disponibles qu'en streaming. Une décision qui deviendra effective après la sortie physique du blockbuster Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 en août prochain.

Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 ©Walt Disney Studios Motion Pictures

Une fois que les stocks en vente auront été écoulés, Disney ne fournira plus d'exemplaire supplémentaire sur le territoire australien. Les fans désireux de parfaire leur collection devront ensuite s'en remettre essentiellement aux revendeurs étrangers. Ce n'est pas la première fois que l'entreprise fait le choix d'arrêter la commercialisation de DVD et Blu-ray. D'après The Digital Bits, la firme a déjà fait de même dans certains pays d'Asie et d'Amérique Latine en raison de résultats commerciaux décevants.

Les ventes physiques n'étaient apparemment plus suffisantes pour Disney en Australie, les spectateurs ayant pris l'habitude de guetter les nouveautés sur la plateforme Disney+, où les films sont accessibles gratuitement, hors prix de l'abonnement. En dehors de la qualité fluctuante, l'un des problèmes liés aux plateformes est que celles-ci peuvent supprimer un contenu à tout moment, le rendant ainsi totalement inaccessible. Disney a par exemple récemment enlevé des dizaines de longs-métrages et séries de son catalogue en mai 2023, parmi lesquels Le Seul et unique Ivan, Artemis Fowl ou encore Willow.