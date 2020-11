Disney dévoile un court-métrage de Noël bouleversant

Noël approchant, Disney vient de sortir un très beau court-métrage pour célébrer cette occasion. L'importance d'être proche de sa famille est mise en avant, mais le message sonne bizarrement dans cette époque où la pandémie a modifié notre mode de vie.

Disney célèbre Noël avec émotion

Disney est une entreprise qui prône la magie. Avec les films et univers qui en découlent, elle accompagne les enfants de toutes les générations. Certaines icônes, comme Mickey, sont indémodables. La force des créations Disney, c'est qu'elles peuvent continuer à toucher les adultes nostalgiques, pendant que les plus jeunes découvrent à leur tour leurs classiques. Rassembler les petits et grands s'impose comme une mission. À l'approche des fêtes de fin d'année, Disney vient de mettre en ligne un court-métrage intitulé La Magie d'être ensemble qui incite à se réunir pour partager des moments de bonheur.

Il débute en 1940, quand une enfant se voit offrir une peluche Mickey. Puis direction 2005, soit 65 ans plus tard. Elle est devenue une vieille dame qui a conservé sa peluche. Sa petite-fille, en qui elle se reconnaît, va recevoir à son tour la même peluche qui a traversé les époques. Les deux personnages sont proches mais à mesure que la jeune fille grandit, elle tente de prendre son envol et s'éloigne de sa grand-mère, qui se retrouve face à sa solitude. Quand l'adolescente va se rendre compte de ça, elle organisera un Noël magique à sa mamie en fabriquant des lampions en forme d'étoile. Avec un cadeau symbolique à la clé.

Ce court-métrage, qui veut faire passer son message avec l'appui d'une chanson (en rien inoubliable), réchauffe nos coeurs en ces temps compliqués. L'intention est effectivement très belle mais difficile de ne pas être un peu amer en sachant ce que nous traversons en ce moment. Alors qu'on nous demande de ne pas côtoyer nos proches, de protéger les anciens et de rester chez soi, Disney sort une petite histoire qui va à l'encontre de tout ça.

Une polémique ne serait pas méritée mais la diffusion de cette petite friandise ne semble pas du tout en phase avec les mois que nous vivons. D'autant plus que les fêtes de Noël et les rassemblement sont en sursis pour le moment. Si le confinement venait à se prolonger, nous ne savons pas à quoi ressembleront les 24 et 25 décembre prochains. Ce que l'on peut vous garantir, en revanche, c'est que Disney va sortir le film Soul le jour de Noël sur la plateforme Disney+.