Disney : le réalisateur de La Petite Sirène dézingue le remake live action et "les messages politiques"

John Musker, réalisateur de classiques Disney, critique la tendance actuelle de Disney à prioriser les messages politiques au détriment des histoires et des personnages captivants. Il dénonce également les remakes en live-action, affirmant que l'animation reste le meilleur moyen d'exploiter pleinement le potentiel narratif et émotionnel des films Disney.

John Musker s'en prend aux live action Disney et à leur stratégie

John Musker est un réalisateur emblématique de l'âge d'or de Disney. Il est notamment connu pour avoir réalisé des classiques tels que La Petite Sirène, Aladdin ou encore Hercule. Il s'est exprimé récemment sur la direction actuelle de la Walt Disney Company. Lors d'une interview accordée au média espagnol El País, il a critiqué la tendance de Disney à "prioriser les messages politiques" au détriment de l'intrigue et des personnages dans ses films récents.

Ainsi, John Musker a exprimé son inquiétude concernant l'accent mis par Disney sur les messages politiques dans ses films récents :

"Je pense qu'ils doivent réajuster un peu le tir en mettant le message au second plan, derrière le divertissement, une histoire captivante et des personnages engageants," a-t-il déclaré.

Pour le réalisateur, les films classiques de Disney ne cherchaient pas à délivrer un message spécifique dès le départ. L'objectif principal était de "captiver le public avec des personnages et des histoires immersives", permettant aux messages de s'intégrer naturellement. Cette philosophie, qui a fait le succès des classiques Disney, semble s'être, selon lui, perdue au profit de la transmission de messages explicites.

Pas fan du remake live de La Petite Sirène

John Musker n'a pas mâché ses mots concernant les remakes en live-action de Disney. Il a critiqué la stratégie de l'entreprise de reproduire des succès passés dans un nouveau format pour réduire les risques :

"Les entreprises se demandent toujours comment réduire leurs risques. Ils se disent : 'Ils ont aimé ça, non ? Nous allons juste le refaire et le vendre sous une autre forme.' Ou ils pensent : 'Eh bien, nous pourrions faire mieux.'" a-t-il confié.

Le réalisateur a spécifiquement critiqué l'adaptation en live-action de 2023 de La Petite Sirène en déclarant :

"Ils n'ont pas mis en avant la relation père-fille, qui était en quelque sorte le cœur du film. Et le crabe — vous pourriez regarder des animaux vivants dans un zoo et ils auraient plus d'expression, comme dans 'Le Roi Lion'".