Disney l'avoue enfin : il y a eu trop de suites inutiles ces dernières années

Bob Iger, le PDG de la Walt Disney Company a fait une déclaration fracassante sur les suites inutiles produites par le studio comme The Marvels, qui a été un échec cuisant au box-office. À l'avenir, le studio devrait davantage se concentrer sur la qualité des projets.

Bob Iger : une déclaration étonnante sur les suites de Disney

Depuis le rachat de Marvel par Disney, le box-office mondial est trusté par le géant de l'entertainment et ses franchises ultra populaires comme Avatar, Star Wars, ou encore Avengers. Ces titres phares ont non seulement captivé le public mondial, mais ont également redéfini les attentes en matière de divertissement cinématographique. Le succès sans précédent de franchises comme Avengers a établi une nouvelle norme pour les blockbusters, où des univers cinématographiques interconnectés et des narrations épiques en plusieurs volets sont devenus la règle plutôt que l'exception.

Cependant, cette course aux franchises a également ses revers. Elle a souvent conduit à une saturation du marché et à une certaine prévisibilité dans les narrations, où la sécurité financière l'emporte sur l'innovation créative. Dans une récente déclaration (via Variety), Bob Iger, le PDG de The Walt Disney Company a admis que Disney a peut-être trop misé sur les suites, souvent pour des raisons commerciales plutôt que créatives. Cette révélation soulève des questions importantes sur l'avenir de la création de contenu chez Disney et dans l'industrie cinématographique en général.

Lors de la conférence, Iger a reconnu que Disney avait produit "trop de suites" ces dernières années. Il a souligné que bien que certaines aient été réussies et de qualité, d'autres ont été motivées principalement par des considérations commerciales, sans une histoire suffisamment solide pour justifier une suite.

Le cas flagrant de The Marvels

Un exemple frappant est le récent échec de The Marvels, un film de l'Univers Cinématographique Marvel, qui a sous-performé au box-office. Dans ses remarques sur le film, Bob Iger a été étonnamment franc sur les raisons de l'échec du film.

"‘The Marvels’ a été tourné pendant la pandémie de Covid," a déclaré Iger. "Il y avait un manque de supervision sur le plateau, ce qui a inévitablement affecté la qualité du film." Cette déclaration souligne les défis uniques auxquels le studio a dû faire face pendant la pandémie, où les restrictions et les protocoles de sécurité ont pu entraver le processus créatif habituel. Il manquait la présence d'exécutifs sur le plateau, qui auraient dû s'assurer de la qualité du projet.

Bob Iger a également abordé la question de la surproduction de suites chez Disney, en lien avec le flop de The Marvels.

Nous avons peut-être perdu de vue l'importance de l'innovation et de la narration fraîche dans notre quête de reproduire le succès commercial. The Marvels est un exemple où nous avons privilégié la continuation d'une franchise populaire sur l'exploration de nouvelles histoires.

a déclaré Bob Iger, avant de conclure sur une note positive concernant la manière dont il abordait l'avenir du cinéma chez Disney :