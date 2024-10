Disney+ : voici les nouveaux films et les nouvelles séries de novembre

Disney+ a dévoilé son agenda de sorties de novembre 2024. Il y aura de quoi faire pour les adeptes d'animation ou d'horreur, mais aussi pour les fans du compositeur John Williams.

Les nouveautés de Disney+ en novembre 2024

La liste des nouveautés de Disney+ n'était pas très conséquente en comparaison aux ajouts réguliers de Netflix ou Prime Video. Il en va de même ce mois-ci. Cependant, on trouvera en novembre des programmes de qualités et des nouveautés qu'il sera intéressant de découvrir. À commencer par le documentaire sur le célèbre compositeur John Williams, mis en ligne le 1er novembre sur la plateforme. Les fans de Marvel pourront également (re)voir Les Eternels, tandis que les amoureux des films Pixar auront de quoi faire avec Élémentaire. Sans oublier le film d'animation de Disney Encanto, la fantastique famille Madrigal qui rejoint enfin le service de streaming, trois ans après sa sortie en salles.

Enfin, un peu d'horreur est au programme de ce mois de novembre sur Disney+, avec notamment Le Croque-Mitaine, qui n'avait réuni que 301 000 spectateurs au cinéma en 2023. Une séance de rattrapage sera possible dès le 1er novembre pour ce thriller issu de l’imagination de Stephen King. Dedans, on y suit une lycéenne et sa petite sœur, marquées par la mort de leur mère. Lorsqu'un patient de leur père fait irruption à leur domicile, il laisse derrière lui une entité surnaturelle terrifiante qui se repaît de la souffrance de ses victimes... Découvrez ci-dessous la bande-annonce :

À cela s'ajoute la série horrifique Grotesquerie, dernière création de Ryan Murphy mettant en scène une série de crimes atroces au sein d'une petite communauté. Une détective va avoir la sensation d'être la cible de ces crimes. Pour l'aider dans son enquête, elle va accepter l'intervention d'une religieuse et journaliste du Catholic Guardian. Ensemble, elles vont se retrouver prises au piège d’une toile sinistre.

Tous les films et toutes les séries sur Disney+ en novembre