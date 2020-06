Disney World : les Stormtroopers font appliquer les gestes barrières

En plus des réguliers spots de prévention, les Stormtroopers sont de sortie à Disney World pour faire respecter les gestes barrière auprès des visiteurs. Une initiative qui ne nuit en rien à l'expérience immersive sur place et qui renforce le sentiment de sécurité après la période de confinement.

Les parcs d'attraction n'ont pas échappé à la pandémie. Tous les lieux dédiés à l'amusement ou la culture ont été forcés de fermer pour lutter efficacement contre la pandémie du Covid-19. Un mastodonte comme Disney World ne peut pas échapper à la règle, lui qui accueille des visiteurs du monde entier. Nous sommes maintenant à l'étape d'après, quand vient le moment de recommencer à vivre (presque) normalement, comme avant. Le parc américain entame sa réouverture progressivement avec la partie Disney Springs et mise sur une solution particulière pour encourager les gens à respecter les gestes barrières.

Des stormtroopers au service de la sécurité à Disney World

Une vidéo publiée par Attractions Magazine montre que des Stormtroopers sont déployés en hauteur afin de rappeler les consignes de sécurité. Ce n'est pas le moment de relâcher la pression et un parc comme Disney World peut vite être responsable de l'apparition d'un nouveau foyer si des clients du parc touchés par le virus en contaminent d'autres. On a vu ces dernières semaines que tout pouvait aller très vite avec ce virus.

Il n'est pas encore possible pour les visiteurs de se côtoyer dans des manèges, la partie Disney Springs est une sorte de centre commercial avec uniquement des magasins et restaurants. On peut s'y rendre pour déjeuner ou faire des achats tout en baignant dans l'ambiances des licences Disney, mais ce n'est qu'une maigre partie de l'expérience Disney World qui est accessible. Néanmoins, utiliser des stormtroopers pour rappeler les gestes barrières est une bonne idée, qui ne dénature en rien l'ambiance. Une manière d'allier l'utile à l'agréable, sans créer un climat trop anxiogène.

Les acteurs prennent leur rôle à coeur en n'hésitant pas à interagir avec les passants qui se trouvent en-dessous, créant ainsi une sorte de petit spectacle furtif. Avec la réouverture progressive, Disney World pourrait avoir la bonne idée de convoquer d'autres personnages ailleurs dans le parc pour rappeler les consignes de prévention sans dénaturer la magie de ces lieux. On s'en serait passé, dans l'absolu. Mais faute de mieux, autant profiter de l'issue la moins désagréable.