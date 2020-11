Disneyland dévoile ses futures attractions Marvel

Découvrez un premier aperçu de l'avancée des travaux du futur land Marvel à Disneyland, ainsi que l'hôtel Marvel et un premier aperçu du land Frozen. Un rêve pour les fans !

Disney voit toujours plus grand

Dans le cadre de son projet d'expansion global, notamment dû à ses acquisitions de Marvel et Star Wars, Disneyland va gâter les fans avec de toutes nouvelles attractions mettant en scène les super-héros préférés du public, et des lands aux couleurs de ses licences phares. À l'occasion de l’IAAPA Expo 2020 (une conférence virtuelle qui rassemble les professionnels de l’industrie des parcs à thèmes ndlr), Disney en a profité pour lever le voile sur ce qui attend les visiteurs dans les prochaines années. Et le moins que l'on puisse dire c'est que les fans de Marvel vont être gâtés !

De Spider-Man aux Gardiens de la Galaxie

À Disneyland Paris et Disneyland Californie, un land Marvel baptisé Avengers Campus ouvrira ses portes prochainement. Pour les connaisseurs, il se situe dans le parc Walt Disney Studios, à l'endroit qui accueillait précédemment l'attraction Rock'n roller coaster. Cette dernière sera transformée en attraction Spider-Man, dans laquelle les visiteurs pourront, grâce à une technologie avancée, se mettre dans la peau du tisseur et lancer des toiles d'araignée pour atteindre des cibles appelées "spider bots", depuis un véhicule. Un tout premier aperçu de l'attraction a été dévoilé dans la vidéo ci-dessous qui regroupe l'ensemble des nouveautés à venir dans les parcs Disney du monde entier (à partir d'1min08). On peut notamment avoir un premier aperçu des véhicules dans lesquels les visiteurs prendront place :

Le land Marvel accueillera également des animations dans ses allées, avec la présence de super-héros en costumes qui pourront interagir avec les visiteurs. Mais le clou du spectacle se passera quelques mètres au-dessus du sol.

En effet, un Spider-Man grandeur nature se balancera entre les différents bâtiments grâce à un robot animatronique bluffant de réalisme. Une courte vidéo de démonstration a été dévoilée par Disney :

La firme a également dévoilé une photo de l'avancée des travaux du land Marvel dans le parc Walt Disney Studios. Il ne devrait pas ouvrir ses portes avant 2022 :

Disney/Marvel

Enfin, les premières images de l'attraction consacrée aux Gardiens de la Galaxie ont été dévoilées. Baptisée "Cosmic Rewind", ce rollercoaster a la particularité d'avoir des véhicules capables de se mouvoir à 360° tout en avançant sur les rails :

Il faut savoir que cette vidéo montre le parcours de l'attraction en extérieur, mais qu'elle sera intégrée à un dark ride à l'intérieur d'un bâtiment, à la manière de Ratatouille ou de Crush Coaster, un mélange de 3D et de décors réels pour une immersion totale. Cette attraction sera inaugurée à Walt Disney World en Floride, dans le parc EPCOT, qui se trouve actuellement en pleine reconstruction. Malheureusement, nous ne devrions pas avoir ce roller coaster à Disneyland Paris.

Les premières images de l'hôtel Marvel à Disneyland Paris

Bonne nouvelle pour les fans français, Disneyland Paris accueillera le tout premier hôtel Marvel des parcs Disney. Il s'agit d'une revisite de l'hôtel New York situé à quelques mètres du parc qui s'appellera désormais Hotel New York - The Art of Marvel. Cet établissement 4 étoiles recréera l’univers d’une galerie new-yorkaise d’art moderne pour accueillir des œuvres ayant marqué 80 ans d’histoires Marvel, ainsi que de nouvelles créations réalisées en exclusivité pour l’hôtel. Au total, plus de 300 œuvres créées par plus de 95 artistes y seront exposées, ce qui fera de l’hôtel l’une des plus grandes collections d’art Marvel au monde accessibles au grand public.

Une première photo du lobby de l'hôtel, présentant l'une des grandes oeuvres Marvel, a été dévoilée :

Disney/Marvel

Cet hôtel devrait inaugurer le nouveau plan d'expansion de Disneyland Paris, avec une ouverture prévue en 2021, alors que le land Marvel ne devrait pas ouvrir ses portes avant 2022.

Suivront ensuite les lands Star Wars, et Frozen, d'ici à 2025. Voici un petit aperçu de ce dernier situé derrière le land Toy Story.