Disneyland Paris : le nouveau land dédié à La Reine des Neiges se dévoile et c'est magique

La zone "La Reine des Neiges" à Disneyland Paris se dévoile et les attractions annoncent des moments magiques ! Découvrez ci-dessous toutes les informations, en attendant de pouvoir découvrir Arendelle prochainement.

La Reine des Neiges débarque bientôt à Disneyland Paris

Cela fait des années que les fans de Disneyland Paris réclament de la nouveauté et Avengers Campus, le (petit) land dédié à Marvel, n'a pas suffi à épancher leur soif. Mais qu'ils se rassurent : le plan d'expansion du parc Walt Disney Studios, débuté en 2018, poursuit sa route, et la zone dédiée à La Reine des Neiges, se dévoile un peu plus. L'excellente nouvelle, c'est qu'elle sera relativement grande, et contiendra plusieurs attractions, mettant par la même occasion les dernières technologies d'animatroniques, sur le devant de la scène.

C'est à l'occasion de la D23, qui s'est tenue le week-end dernier à Walt Disney World en Floride, que l'entreprise a fait un point sur les travaux à Disneyland Paris. Une vidéo de présentation a été dévoilée. Vous pouvez la découvrir ci-dessous. Elle débute par les travaux de l'hôtel Disneyland, puis se poursuit avec les travaux de la zone La Reine des Neiges :

On remarque donc que le royaume d'Arendelle prend forme au parc Walt Disney Studios, avec les premières façades du village royale et surtout le château. La montagne enneigée, royaume d'Elsa, prend également forme. Tout ce nouvel espace sera déployé autour d'un grand lagon central. Un tout nouveau concept art montre quant à lui cette zone à la nuit tombée, avec les lumières qui illuminent Arendelle :

La zone dédiée à La Reine des Neiges à Disneyland Paris © Disney Parks

Si la zone n'ouvrira ses portes que dans quelques années à Disneyland Paris, le monde de La Reine des Neiges ouvrira dès le 20 novembre prochain à Hong Kong Disneyland et les travaux sont déjà finis, ce qui permet d'en découvrir un peu plus sur ce qui nous attend à travers des images somptueuses du lieu enchanteur :

The World of Frozen à Hong Kong Disneyland © Disney Parks

Une vidéo d'une minute tournée de nuit rend davantage compte de ces lieux magiques :

Quelles attractions nous attendent ?

La zone dédiée à La Reine des Neiges à Disneyland Paris sera similaire à celle qui ouvrira dans deux mois à Hong Kong. On peut donc d'ores et déjà connaître les attractions qui feront bientôt le bonheur des visiteurs des deux parcs. Il y aura tout d'abord un roller coaster familial baptisé (en anglais) Wandering Oaken Sliding Sleighs, qui entraînera les guests dans une aventure autour des montagnes d'Arendelle qui débutera avec une rencontre de deux personnages chouchous des fans : Olaf et Sven. Découvrez les premières images de l'attraction ci-dessous :

Attraction Wandering Oaken Sliding Seighs - Zone La reine des Neiges à Hong Kong Disneyland © Disney Parks

Attraction Wandering Oaken Sliding Seighs - Zone La reine des Neiges à Hong Kong Disneyland © Disney Parks

Olaf et Sven dans l'attraction phare de la zone dédiée à La Reine des Neiges © Disney Parks

La deuxième attraction sera une promenade en bateau dans les paysages enneigés du royaume d'Arendelle, avec pour clou du spectacle une rencontre avec Elsa dans son château. Cette attraction sera une version améliorée du ride actuellement exploité à Epcot à Walt Disney World. Les personnages seront notamment améliorés, avec des animatroniques bluffants, comme celui d'Elsa, qui avait été dévoilé il y a quelques mois :

Enfin, les petits et les grands enfants pourront découvrir la chambre d'enfance d'Anna et Elsa où des événements magiques se dérouleront. Un premier concept art du lieu baptisé The Playhouse in the Woods a été dévoilé :

The Playhouse in the Woods - World of Frozen © Disneyland

Évidemment, en plus de ces attractions, des restaurants, et autres boutiques dédiés à La Reine des Neiges sont attendus. Un hôtel devrait également ouvrir ses portes.