Disneyland : premier aperçu impressionnant du Spider-Man volant du land Marvel

Le land Marvel de Disneyland en Californie ouvrira ses portes ce vendredi 4 juin (avant d'arriver à Disneyland Paris en 2022). Mais des petits chanceux ont déjà pu avoir un aperçu hier, lors de la cérémonie d'ouverture. Découvrez les images de ce nouveau land, qui promet d'en mettre plein les yeux aux visiteurs, notamment grâce à un impressionnant Spider-Man !

Avengers Campus : la nouvelle étape des parcs Disney

Avengers Campus Disneyland Paris (fan art) © Disney

On le sait depuis décembre 2018, plusieurs parcs Disney dans le monde s'apprêtent à accueillir un land dédié à Marvel. Baptisé Avengers Campus à Disneyland Californie et au parc Walt Disney Studios en France, il accueillera plusieurs attractions liées au MCU dont une sur Spider-Man. Dans les allées des parcs, les visiteurs pourront également croiser les super-héros phares de Marvel. À Disneyland Californie, l'ouverture de l'Avengers Campus est prévue pour le grand public ce vendredi 4 juin. Des petits chanceux ont déjà pu avoir un aperçu lors de la cérémonie d'ouverture qui avait lieu cette nuit, notamment en présence de Kevin Feige et Anthony Mackie. À Disneyland Paris, la date d'ouverture du land, qui se tiendra derrière La Tour de la Terreur, là où il y avait les attractions Rock'n roller Coaster et Armageddon, n'est pas encore connue. Elle devrait néanmoins avoir lieu courant 2022.

Spider-Man va en mettre plein la vue aux visiteurs

Le clou du land Avengers Campus sera l'attraction Spider-Man. Baptisée Web-Slingers : A Spider-Man Adventure, elle permettra aux visiteurs de se mettre dans la peau de l'homme-araignée. À bord de véhicules, ils tenteront d'atteindre des cibles appelées "spider bots" en lançant des toiles d'araignées, grâce à une technologie de pointe qui détecte les mouvements. Il y aura un score en fonction du nombre de cibles atteintes, à la manière de Buzz l'éclair. Découvrez un aperçu complet de l'attraction ci-dessous :

L'attraction se tiendra dans un imposant bâtiment, qui sera lui même au centre de l'attention. En effet, sur son toit, se trouvera un animatronique de Spider-Man qui se balancera très (très) haut dans le ciel pour en mettre plein la vue aux visiteurs. Dans une vidéo partagée il y a quelques heures sur Twitter, on peut voir le résultat, et c'est tout simplement bluffant :

Vous l'aurez compris, une vraie personne fait des acrobaties sur le toit, et l'animatronique prend le relais pour l'impressionnant saut. En 2019, on avait eu un aperçu des coulisses de la fabrication de ce robot de pointe.

Anthony Mackie présente le Captain America des parcs Disney

On le sait depuis la fin de la série Falcon et le Soldat de l'Hiver : Anthony Mackie est le nouveau Captain America du MCU. C'est donc naturellement que les parcs Disney accueilleront un super-héros qui lui ressemble pour aller à la rencontre des visiteurs. La nuit dernière, Anthony Mackie a donc présenté, non sans une certaine émotion, le Captain America de l'Avengers Campus :

Il y a cependant fort à parier que les deux versions de Captain America existeront dans les parcs Disney. Celle de Chris Evans, et celle d'Anthony Mackie.

Si vous voulez voir une vidéo complète de l'ouverture de l'Avengers Campus en Californie avec ses nombreux guests rendez-vous ci-dessous :