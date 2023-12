Disney+ : les nouveautés de janvier, les séries et Marvel à l'honneur

Découvrez le programme de Disney+ de janvier 2024. Très peu de films rejoindront le catalogue de la plateforme, mais de nombreuses séries viendront compenser.

Les nouveaux films sur Disney+ en janvier

Disney+ avait vu arriver en décembre dans son catalogue plusieurs films notables en mettant l'accent sur les super-héros. Mais en janvier, la plateforme va surtout faire le plein de séries. Seuls le court-métrage Dolapo is Fine (12 janvier) et le documentaire Le Voleur de bijoux (17 janvier) composent le planning de films de ce mois. On passe donc sans plus attendre aux séries. Car là, il y aura de quoi faire.

Tous les films ajoutés en janvier par dates de sortie

Dolapo is Fine - court-métrage (12 janvier)

Le Voleur de bijoux (17 janvier)

Les nouveautés séries sur Disney+ en janvier

En effet, le 10 janvier une nouvelle série Marvel sera lancée, avec Echo. On découvrira les origines de Maya Lopez (Alaqua Cox, introduite dans Hawkeye), son passé avec Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), qu'elle devra affronter dans les épisodes à venir. Maya doit affronter sa famille et son héritage.

Le même jour, Disney+ proposera un peu d'horreur avec American Horror Stories saison 3 partie 1. Et juste avant, c'est le bureau fédéral d'investigation qui sera mis à l'honneur avec FBI Promotion 2009 (3 janvier). Une série intrigante qui se déroulera à trois époques différentes en suivant une promotion d'agents. Ces derniers seront notamment confrontés aux changements du système judiciaire à cause du développement de l’intelligence artificielle. Brian Tyree Henry, Kate Mara, Raúl Castillo ou encore Jake McDorman composent le casting.

FBI Promotion 2009 ©FX

Enfin, pour les adeptes d'anime, outre la partie 2 de Synduality Noir (8 janvier), la nouveauté qu'il faudra suivre se nomme Ishura. Voici le synopsis :

Le Roi Démon, qui inspirait la crainte au monde entier, a été vaincu. Cependant, le nom et l’existence même du héros qui a accompli cet exploit restent un mystère. Maintenant que l’âge de la peur est révolu, une multitude de demidieux, tous plus puissants les uns que les autres, ont hérité du monde. Afin de déterminer lequel d’entre eux mérite d’obtenir le titre de « véritable héros », une grande bataille s’engage.

Toutes les séries ajoutées en janvier par dates