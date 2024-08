Dispo sur Netflix, ce drame sur la maladie mentale a valu un Oscar à Angelina Jolie

Ne ratez pas sur Netflix le drame inspiré de faits réels "Une Vie volée" qui a valu le premier Oscar de la carrière d'actrice d'Angelina Jolie. Elle donne la réplique à Winona Ryder dans ce film réalisé par James Mangold.

Une Vie volée : un drame saisissant signé James Mangold

Disponible sur Netflix France, le drame Une Vie volée est le troisième long-métrage signé James Mangold après Heavy et Copland. Sorti en 2000, le film, adapté du roman autobiographique de Susanna Kaysen publié en 1993, explore le thème de la santé mentale à travers les yeux d'une jeune femme internée dans un hôpital psychiatrique.

L’histoire se déroule dans les années 1960 et suit Susanna Kaysen, interprétée par Winona Ryder, une jeune femme envoyée dans un hôpital psychiatrique après une tentative de suicide. Là-bas, elle rencontre un groupe de jeunes femmes, chacune avec ses propres problèmes et troubles mentaux. Parmi elles se trouve Lisa Rowe, interprétée par Angelina Jolie, une sociopathe charismatique et rebelle. Le film explore la dynamique entre Susanna et Lisa, ainsi que la lutte de Susanna pour trouver sa propre identité et comprendre sa maladie mentale.

Le film aborde par ailleurs la complexité des troubles mentaux à une époque où ils étaient encore largement stigmatisés.

Un Oscar pour Angelina Jolie

Après avoir remporté un Golden Globe en 1998 pour sa prestation dans le film George Wallace, la carrière d'Angelina Jolie connaît un nouvel essor en 2000 lorsqu'elle remporte de nouveau un Golden Globe, mais surtout l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Une Vie volée. Son interprétation de Lisa Rowe est souvent citée comme l'une de ses meilleures performances, et prouve une nouvelle fois la capacité de la comédienne à incarner des rôles dramatiques et exigeants.

Elle avait ensuite été nommée à l'Oscar de la meilleure actrice en 2009 pour son rôle dans L'Échange de Clint Eastwood (mais la statuette était allée à Kate Winslet pour son rôle dans The Reader). Il y a fort à parier qu'elle sera de nouveau nommée aux Oscars l'année prochaine en tant que meilleure actrice pour son rôle de Maria Callas dans le biopic à venir signé Pablo Larrain, qui sera présenté en avant-première mondiale à la Mostra de Venise en septembre prochain.