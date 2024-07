Dispo sur Netflix : Antonio Banderas incarne un personnage légendaire dans ce très bon film d’aventure

Avant une suite sortie en 2005, "Le Masque de Zorro" a marqué la première apparition d’Antonio Banderas dans la peau du célèbre justicier. Netflix propose actuellement de (re)découvrir le long-métrage de Martin Campbell.

Le Masque de Zorro, une relecture du mythe portée par Antonio Banderas

En 1998, Antonio Banderas apparaît pour la première fois sous les traits d’un personnage iconique. Le Masque de Zorro nous propose une nouvelle version de l’histoire du célèbre justicier. Dans celle-ci, un Don Diego de la Vega vieillissant s’échappe de prison après y être resté pendant de longues années. En quête de vengeance envers son vieil ennemi, le gouverneur espagnol Don Rafael Montero, il croise alors la route d’un jeune bandit, Alejandro Murrieta. Il voit alors en lui son successeur dans le costume de Zorro.

Réalisé par Martin Campbell, Le Masque de Zorro est porté par un Antonio Banderas qui s’en donne à cœur joie dans le rôle d’Alejandro Murrieta. Le film compte aussi dans ses rangs Anthony Hopkins dans le rôle de Diego de la Vega. Pour l’un de ses premiers grands rôles, Catherine Zeta-Jones y incarne quant à elle Elena. Ce trio de comédiens fonctionne parfaitement à l’écran. Le personnage de Rafael Montero est quant à lui campé par Stuart Wilson.

Un film d’aventure très efficace

Le Masque de Zorro possède de nombreux atouts pour plaire. En plus des performances convaincantes de ses comédiens, le long-métrage est rythmé, rempli de scènes d’action inventives et propose une histoire touchante entre Elena et son père. Le long-métrage est aussi accompagné d’une superbe bande-son signée James Horner.

Le film de Martin Campbell est d’ailleurs certifié « fresh » sur Rotten Tomatoes, où il possède un score de 84% parmi les journalistes. Le film obtient également un score majoritairement positif parmi les spectateurs, avec un très honorable 73%. Sur IMDB, il est également marqué à 6,8/10. En France, la presse a également été séduite par cette nouvelle version de l’histoire du héros créé par Johnston McCulley.

Un spectacle séduisant pour les journalistes français

Sur Allociné, la note du long-métrage s’élève à 3,2 étoiles sur 5. Parmi ceux ayant donné leur avis sur le film, Olivier Père, journaliste pour Les Inrockuptibles, a été séduit par Le Masque de Zorro. À la fois grâce à son scénario et à la performance de ses acteurs : "L’histoire, romanesque à souhait, et surtout l’interprétation pleine de panache (…) inspirent un enthousiasme sincère."

De son côté, Christian Viviani, journaliste de Positif, salue un "scénario qui fourmille d’idées." Dans Télérama, François Gourin résume : "Le Masque de Zorro, visant délibérément les enfants, petits et grands, a tout pour séduire le public."

Le Masque de Zorro est disponible sur Netflix.