Dispo sur Netflix : ce thriller qui mélange les genres va vous happer

Netflix vient de mettre en ligne un intrigant nouveau film adapté d’un best-seller qui mélange plusieurs genres pour un résultat étonnant : "Au fin fond de la petite Sibérie".

Au fin fond de la petite Sibérie, le nouveau thriller scandinave de Netflix

Les chaines de télévision et services de streaming nous proposent régulièrement des adaptations de polars écrits par des auteurs scandinaves. Ce vendredi 21 mars, Netflix vient de mettre en ligne une nouvelle adaptation d’un thriller finlandais, qui prend cette fois la forme d’un long-métrage : Au fin fond de la petite Sibérie.

Au fin fond de la petite Sibérie est adapté du roman éponyme écrit par Antti Tuomainen et publié en 2021. Celui-ci est rapidement devenu un best-seller après sa publication. Si son histoire est celle d’un thriller, elle mélange également plusieurs autres genres. Elle est tour à tour mystérieuse, hilarante, pleine de suspense, et contient aussi des éléments de drame lorsqu’il s’agit de la vie privée du principal protagoniste de l’histoire.

Une histoire intrigante qui mélange les genres

L’histoire d’Au fin fond de la petite Sibérie est particulièrement intrigante. Elle prend place dans le petite village finlandais d’Hurmevaara. Un jour, un événement inattendu vient perturber la tranquillité de ses habitants : une météorite s’écrase sur le toit d’une voiture. Le maire du village se tourne alors vers Joel, prêtre et ancien militaire. Il le charge de garder le fragment dans un musée, avant qu’il ne soit envoyé à Londres pour être analysé.

Mais certains voient le fragment de météorite comme un trésor. Des voleurs criminels et amateurs sont donc tentés par l’idée de s’en emparer. Devant faire face à cette menace, Joel doit en plus gérer un problème bien plus personnel. Il a récemment appris que sa femme était enceinte. Pourtant, s’il ne l’a jamais avoué à sa femme, l’ancien soldat ne peut pas avoir d’enfant à cause d’une blessure de guerre.

Le nouveau film de Dome Karukoski

Au fin fond de la petite Sibérie a été réalisé par Dome Karukoski. Le cinéaste finlandais en a aussi écrit le scénario avec Minna Panjanen. Avant cela, il avait notamment réalisé deux biopics dans sa carrière : Tom of Finland, sur le célèbre dessinateur et peintre, et Tolkien, sur l’auteur du Seigneur des anneaux.

Au fin fond de la Sibérie est le premier long-métrage original finlandais à avoir été produit par Netflix. Pour découvrir l’histoire de ce thriller prenant place dans les décors enneigés du pays nordiques, rendez-vous dès-à-présent sur la plateforme de streaming.