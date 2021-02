District 9 : le réalisateur Neill Blomkamp évoque le développement de la suite

Le génial "District 9" occupe une place particulière dans le coeur des amateurs de science-fiction. Une suite du film génial de Neill Blomkamp, évoquée depuis longtemps, est-elle toujours d'actualité ? Le réalisateur donne des nouvelles et ravive la flamme.

District 9 : un bijou de science-fiction

Sorti en 2009, District 9 est l'un des meilleurs films de science-fiction de ces vingt dernières années et également le meilleur essai de son réalisateur, Neill Blomkamp. L'intrigue débute quelques temps après l'arrivée d'extraterrestres sur Terre. À l'inverse de ce que l'on voit souvent dans le genre, ils ne sont pas venus pour nous menacer mais pour réclamer l'asile. Ils ont donc été installés en Afrique du Sud, au sein du District 9. Un ghetto où les conditions de vie ne sont pas optimales.

Pendant ce temps, le monde entier se demande quoi faire d'eux. Si les aliens ne sont pas considérés dignement, leur technologie suscite des convoitises. Ce qui provoque une défiance de ces visiteurs d'un autre monde. Lorsqu'ils doivent être évacués du District pour être séparés des humains, un homme (Sharlto Copley) va contracter un virus extraterrestre dont l'impact se fera sentir sur son ADN. Ce malheureux, en pleine mutation, va devenir un fugitif qui tentera de se cacher au sein du ghetto. Les dirigeants de ce monde rêvent de mettre la main sur lui car il est désormais celui qui peut aider à comprendre la technologie des aliens.

District 9 ©Metropolitan FilmExport

Tout marche dans District 9. Autant la forme que le fond. On s'amuse et, en même temps, le film nous amène à réfléchir avec une métaphore du racisme et de l'apartheid. Une petite pépite du genre, qui a installé à l'époque Neill Blomkamp comme l'un des cinéastes à suivre absolument. Hélas, le reste de sa filmographie n'a jamais su renouer avec un tel niveau de maîtrise.

Où en est la suite ?

Depuis des années, le public aimerait voir arriver un District 10. Cela fait un moment que ce projet est dans les tuyaux mais on ne voit pas une avancée assez significative pour nous donner de l'espoir. Ceux qui y croyaient toujours ont eu raison de le faire. Neill Blomkamp vient de nous informer sur Twitter qu'il allait prochainement attaquer l'écriture du scénario de cette suite.

Il compte toujours travailler avec Sharlto Copley et co-écrira avec sa femme Terri Tatchell. Les têtes fortes de District 9 sont toujours impliquées et c'est déjà un gage de qualité. On meurt d'impatience de voir comment il va continuer d'exploiter le génial univers qu'il a monté. Aucune information n'est connue sur l'idée qui sera à la base de ce prolongement. Et pour une éventuelle date de sortie, il est encore trop tôt pour en parler.