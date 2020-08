Divorce Club : avez-vous remarqué les références à Fight Club ?

Sorti le 15 juillet 2020 dans les salles françaises, la comédie "Divorce Club" de Michaël Youn contient, en plus du nom, plusieurs références à "Fight Club" de David Fincher. Les aviez-vous remarquées ?

C'est quoi Divorce Club ?

La comédie Divorce Club est la dernière réalisation de Michaël Youn avec, au casting, Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, Audrey Fleurot et Caroline Anglade. Le pitch :

Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux. Jusqu’au jour où il découvre en public que sa femme le trompe : humilié et plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché par ses proches, Ben peine à remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose d’emménager chez lui. Patrick, au contraire de Ben, entend bien profiter de son célibat retrouvé et de tous les plaisirs auxquels il avait renoncé durant son mariage. Bientôt rejoints par d’autres divorcés, les fêtards quarantenaires ébauchent les premières règles du " Divorce Club "…

Michaël Youn rend hommage à David Fincher

Quand nous avions rencontré Michaël Youn au moment de la sortie en salles de Divorce Club, ce dernier nous avait confié être un grand admiratif de David Fincher et plus particulièrement de son film culte, Fight Club. Il a d'ailleurs inséré plusieurs références à ce dernier dans son film, à commencer par le nom, qui est un hommage direct au film de Fincher.

Une séquence contient également un gros clin d'oeil à Fight Club, lorsque les personnages d'Arnaud Ducret et François-Xavier Demaison déambulent dans un décor imaginaire d'un magasin IKEA, qui fait directement référence à une scène de Fight Club avec Edward Norton :

Le deuxième clin d’œil provient d'un élément de décor du film plus difficile à trouver, qui se situe dans la somptueuse villa où se trouve le fameux Divorce Club. Il y a un énorme tableau Fight Club qui trône au milieu des nombreuses œuvres d'art entreposées.

Mais la principale référence, ou en tout cas la plus directe, à Fight Club a été coupée au montage, ce que Michaël Youn avoue avoir regretté après :